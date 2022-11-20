HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kiliseden camiye çevrilmişti! Asırlık yapıdan Mimar Sinan'ın akustik dehası çıktı

Kiliseden camiye çevrilmişti! Asırlık yapıdan Mimar Sinan'ın akustik dehası çıktı

20.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de, Rumlardan kalan ve 1960'ta kiliseden camiye çevrilen asırlık yapıda başlatılan tadilatta ilginç bir detay keşfedildi. Tahrip olan çatıda başlatılan tadilatta, 2 asırlık 1’i kırık 3 toprak küp bulundu. Korumaya alınan küplerin çatıya, mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan’ın asırlar önce ses düzeni ayarı için Süleymaniye Camii’nin kubbesinde kullandığı ‘su küpleri dehası’ndan esinlenilerek konulduğu ortaya çıktı. İşte ilginç keşfin detayları...

Kiliseden camiye çevrilmişti! Asırlık yapıdan Mimar Sinan'ın akustik dehası çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Erdemler Mahallesi’nde Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda inşa edilen kilise, 1960 yılında camiye dönüştürüldü. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi'nce zamanla su kaçıran çatısında tahribat oluşan tarihi yapıda, tadilat çalışması başlatıldı.

fc1c0be78f3626352372310368483da2

Çatı söküm işlemleri sırasında, çatı boşluğunda, 1’i kırık halde içi boş tarihi 3 toprak küp bulundu. Yapılan incelemelerde, korumaya alınan 2 asırlık tarihi geçmişe sahip küplerin; mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan’ın asırlar önce ses düzeni ayarı için İstanbul'da kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nin kubbesinde kullandığı ‘su küpleri dehası’ndan esinlenildiği, ses yalıtımı güçlendirilmek istenen kilise çatısına konulduğu belirlendi.

0cf832aea2a2ebdfe6d4756e86a79c44

SES AKUSTİĞİ SAĞLANMIŞ

Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Küplerle daha çok ses akustiği sağlanmış. Eskiden kilise ve cami gibi büyük yapılarda bugünkü gibi teknolojik ses sistemleri olmadığı için daha çok sesin bina içindeki akustiğini ayarlamak maksadıyla bu tarz küp teknolojisini kullanılıyordu. Bunu biz Osmanlı mimarisinde görüyoruz. Süleymaniye'nin kubbesini Mimar Sinan küplerle döşemişti. Sesin cami içerisinde akustiğin bir şekilde yayılmasını sağladı. Çeşitli testlerle birlikte bu küplerin yaş tahmini yapılabilir. Bölgede inşa edilen yapının ömrü tespit edilebilir. Küpler üzerinde şekiller varsa yapılan incelemeyle yeni bulgular da elde edilebilir” dedi.

dc71e44187dbf7245f22456d2ef21c44

Köy sakinlerinden Hüseyin Yıldız da "Camiinin çatısında su sızdırması olduğu için tadilata başlanmıştı. İhaleyi alan firmadaki arkadaşlar çatıyı söktüklerinde küplerle karşılaştılar. Küpler iyi muhafaza ederek camide saklamak istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li model uyardı... Aman dikkat! Bu yöntemle takip ediyorlarABD'li model uyardı... Aman dikkat! Bu yöntemle takip ediyorlar
4 yaşındaki çocuk çatalı soktu alev topunun içinde kaldı4 yaşındaki çocuk çatalı soktu alev topunun içinde kaldı
İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Mimar Sinan akustik

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

İfşaya ifşayla yanıt! Mesajda şoke eden küfür

İfşaya ifşayla yanıt! Mesajda şoke eden küfür

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik emri böyle verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik emri böyle verdi!

Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! 'Elbiselerini çıkarsın...'

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.