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  4. Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

KİLİS (AA) - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Elbeyli Kilis Musabeyli Polateli yoğun sis

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