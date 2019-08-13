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Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Manisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.

Manisa’da kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 86 yaşındaki Münise Önder'in karnından çıkan devasa kitle hem kendisi hem de ailesini şaşırttı. Demirci ilçesinde yaşayan ve son 6 ayda karnının şiştiğini fark eden Münise Önder, ilk olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Önder, yapılan muayenenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda Önder’in karnında yumurtalık kisti olduğu fark edildi. Yakınlarının tavsiyesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne gelen Önder, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Semih Taşkent tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta yaşlı kadının karnından 12 kilogram ağırlığındaki yumurtalık kisti çıkartıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak, rahatlayan yaşlı kadın, taburcu olacağı günü bekliyor

Karnının aniden şiştiğini ve hiç ağrı çekmediğini ifade eden Münise Önder, “Önemsemedim ne olduğunu, ağır acı çekmedim. Durdukça büyüdü, mecbur kaldım. İş öyle değilmiş. Son 5 veya 6 ayda oldu. Köylü kafası işte doktora gitmekten korktum. Yeni ameliyat oldum. Şu an biraz dönemiyorum ve oturamıyorum ama düzelecek. Benim ameliyatımda emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

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Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Semih Taşkent, “Hastamız bize Demirci ilçesinden geldi. Demirci’de kendi halinde yaşamakta olan Münise Hanım giderek, karnının şişmesi üzerine bizi buldu. Demirci izole bir yer olduğu için çok fazla üzerine düşülmemiş. En son iyice karnındaki kitle herkes tarafından fark edilince hastaneye getirdiler. Hasta yakınlarının bu yaşta ameliyat olur mu olmaz mı diye tereddüdü vardı. Fakat Münise hanım hasta yakınlarından önce kararını verdi. Hasta olarak bizi de hiç üzmedi. Biz de operasyonunu gerçekleştirdik. Karnından yaklaşık 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti dediğimiz kitle çıktı. Hastamız 77 kilogramdı, 12 kilogramlık kitle çıktı. Şu anda 65 kiloya çıktı. Kistin şu an da patolojisi çıkmadı ama tanımız bundan sonra herhangi bir tedavi gerektirmeyecek. Kist alınmasaydı teyze yürüyemiyordu, ağırlık yapıyordu, solunumu etkiliyordu, artı olarak fiziksel bası yapıyordu. 12 kilogramlık dev bir karpuzu karnınızda taşıdığınızı düşünün. Bundan sonraki tedavi sürecinde hasta iyileşecek ve köyüne göndereceğiz” diye konuştu.
Münise Önder’in oğlu Rasim Önder de şaşırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Hasta annem olur. Rahatsızlığı karnının şişmesi ile başladı. Bir iki senedir var. Son zamanlarda biraz daha fazlalaştı. Salihli Devlet Hastanesi’ne getirdik. Doktor muayene etti. Sonra tetkikler sonucunda CBÜ’ye sevk etti. CBÜ’de bir sürü tetkik yapıldı, şişliğin kitle olduğunu anlaşıldı. Semih beyi bize tavsiye ettiler. Biz de ameliyatı şehir hastanesinde yaptırmaya karar verdik. Allah razı olsun. Başarılı bir ameliyat oldu. Burada başta doktorumuza ve hastane personeline teşekkür ediyorum.”

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(İHA)

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Manisa kist

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