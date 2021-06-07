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Kilo alma nedenleri arasında depresyon da var!

07.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte oluşan hareketsizlik kilo alımını ciddi bir sorun haline getirdi. Ancak kilo kontrolünde sıkıntı yaşayan kişilerin tek düşmanı hareketsizlik değil. Depresyon da kilo kontrolünü olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Kilo verme sürecini yavaşlatan, kişileri daha çok yemeye yönlendiren depresyon, bazı kişilerde iştahsızlık da yapabiliyor. Peki depresif kişilerin kilo vermek için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Depresyon genelde kilo almakla sonuçlanan bir problemdir. Çünkü, kişilerin strese bağlı yemeleri artmaktadır. Toplumun çok büyük bir bölümü kendisini depresif hissettiğinde, özellikle karbonhidratlı ve tatlı yiyeceklere yönelir. Çok küçük bir kısmı iştahsızlıkla mücadele eder.

KORTİZON DA KİLO ALMAYA NEDEN OLUYOR

Depresyonda, sinirli ve stresli olma durumunda, vücudumuzda böbrek üstü bezlerinden sentezlenen kortizon hormonu arttığı için, hem kilo vermeye çalışırsak kilo verme süreci etkilenir hem de kilo almak kolaylaşır. Kortizon aynı zamanda kan şekerini etkileyen bir hormondur, kişinin canı giderek daha fazla tatlı istemeye başlayabilir.

İLAÇ KULLANILIP KULLANILMAMASI ÖNEMLİ

Önemli olan bir başka nokta ise, depresyon sebebiyle bir ilaç kullanılıp kullanılmadığıdır. Çünkü ilaçlar kendi kategorilerine göre iştahı arttırabilir, azaltabilir ya da metabolizmayı etkileyebilir. Bu nedenle kişi eğer aşırı kiloluysa ve depresyon ilacı kullanacaksa, doktoruna bunu da belirtmesi gerekir.

DEPRESİF ANDA KAN ŞEKERİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN TATLI KRİZİ OLUŞUYOR

Depresif hissettiğimiz anlarda yemeğe saldırmanın en temel sebeplerinden bir tanesi de o an kan şekerinin düştüğünü hissetmektir. Bu anlarda paket şekerli ürünlere yönelmek yerine, kuru kayısı, kuru incir gibi doğal şeker içeren meyvelere yönelindiğinde tatlı krizlerini bastırmak mümkündür.

SÜREÇ DAHA YAVAŞ İLERLİYOR

Depresif kişilerde kilo verme sürecinin, normal kişilere göre daha yavaş olduğu da bilinen bir gerçektir.

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