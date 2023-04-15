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  4. Kilo kilo uyuşturucu ile yakalandı, ifadesi şaşkına çevirdi!

Kilo kilo uyuşturucu ile yakalandı, ifadesi şaşkına çevirdi!

15.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada kapı boşluklarına gizlenmiş 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.T.'nin (40) ifadesi ise şaşkına çevirdi. Sürücü İ.T, ifadesinde, "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum." dedi. İfadesinde "Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum" dediği de belirtilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilo kilo uyuşturucu ile yakalandı, ifadesi şaşkına çevirdi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili İncirlik bölgesindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin araçta narkotik köpeği Uzi ile yaptığı aramada kapıların boşluklarına gizlenmiş, paketler halinde 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi. Sürücü İ.T. gözaltına alındı.

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7 KİLO EROİNLE YAKALANAN SÜRÜCÜ: "UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İ.T'nin emniyetteki ifadesinde “Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Borcum olduğu için para karşılığı taşıyordum” dediği belirtildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Adana uyuşturucu eroin

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