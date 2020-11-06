Kilo verdiğimizde yağlara ne oluyor? Dışkı ve idrarla atıyoruz ama...

Kaybettiğimiz yağlara ne oluyor, gelin bakalım.

DIŞKI VE İDRARLA ATIYORUZ AMA...

Yaygın bir yanılgı, tüm vücut yağımızın tuvalette atıldığını varsaymaktır. Ancak bu çalışma, 22 kilo yağda sadece 3,5 kilo yağın suya dönüştüğünü ve idrar, dışkı veya diğer vücut sıvılarına dönüştürülebildiğini ortaya koydu.

ENERJİYE DÖNÜŞMEZ

Çoğu vücut yağının enerjiye dönüştüğünü düşünse de, bu yanlış bir anlama. Enerjimiz sabit.

NEFES ALARAK VÜCUDUMUZDAKİ YAĞLARI YOK EDİYORUZ

Vücut yağımızı ciğerlerimiz yoluyla gerçekten yok etmemiz şaşırtıcı olabilir, ama bu doğru. Yediğimiz neredeyse her şeyi % 84'ü karbondioksit olarak soluyoruz, ancak maalesef bu sadece nefes almanın fazla kilo vermemize yardımcı olacağı anlamına gelmiyor.

İŞİN SIRRI DAHA AZ YEMEK VE DAHA ÇOK HAREKET ETMEKTİR

Sadece kilo vermek için daha fazla nefes almaya çalışırsanız, bu sadece size yardımcı olmaz, aynı zamanda hiperventilasyon yapmanıza ve başınızın dönmesine neden olur. Uzmanlar tarafından kanıtlanmış olan sır, fazla yememek ve koşu veya bisiklet gibi metabolizma hızını artıran bir egzersiz rutini seçmektir.



