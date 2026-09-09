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Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu!

Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound gibi ilaçlar kilo verme sürecinde son dönemde daha fazla gündeme gelirken bu kez farklı bir iddia ortaya çıktı. Sosyal medyada “Ozempic dişleri” olarak adlandırılan diş sorunları merak konusu oldu. Peki bu ilaçlar gerçekten dişlere zarar veriyor mu?

Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu!
Çiğdem Berfin Sevinç

Ozempic dişleri” son dönemde sosyal medyada kullanılan bir ifade. Ağız kuruluğu, diş çürükleri, diş hassasiyeti ve diş minesindeki aşınma gibi sorunları tanımlamak için kullanılıyor.

Ancak “Ozempic dişleri” tıbbi veya diş hekimliğinde kabul edilmiş resmi bir tanı değil. Ayrıca GLP-1 grubu ilaçların sağlıklı diş yapısına doğrudan zarar verdiğini gösteren güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu! 1

DİŞLERDE HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, ilaçların bazı yan etkilerinin ağız sağlığını dolaylı olarak etkileyebilmesi.

Özellikle ağız kuruluğu, yeterince su tüketmeme, kusma ve reflü dişler açısından risk oluşturabiliyor.

Ağızda yeterli tükürük bulunmadığında dişleri koruyan doğal mekanizma zayıflıyor. Bu durum zamanla çürük, diş eti problemleri ve hassasiyet riskini artırabiliyor.

Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu! 2

KUSMA DİŞ MİNESİNİ AŞINDIRABİLİR

GLP-1 ilaçlarının bazı kişilerde bulantı ve kusmaya neden olabilmesi de diş sağlığı açısından önem taşıyor.

Kusma sırasında mide asidi dişlerle temas ediyor. Tekrarlayan asit teması ise diş minesinin aşınmasına neden olabiliyor.

Diş minesinde meydana gelen ciddi kayıpların ise kendiliğinden geri oluşması mümkün değil.

Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu! 3

KUSMA SONRASI HEMEN DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAYIN

Kusmanın ardından yapılan en yaygın hatalardan biri de hemen diş fırçalamak.

Mide asidi diş minesini geçici olarak yumuşatabildiği için kusmanın hemen ardından dişleri fırçalamak aşınmayı artırabilir.

Bunun yerine ağız önce suyla çalkalanmalı ve dişleri fırçalamak için bir süre beklenmeli.

Kilo verdirirken sağlığınızdan mı ediyor? Şimdi de "Ozempic dişleri" gündem oldu! 4

AĞIZ KURULUĞUNA DİKKAT

Ozempic ve benzeri ilaçları kullanan bazı kişilerde daha az su tüketimi veya bulantı gibi nedenlerle ağız kuruluğu görülebiliyor.

Tükürük, ağızdaki asitleri nötralize etmeye ve yiyecek artıkları ile bakterilerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle uzun süren ağız kuruluğu, diş çürükleri açısından risk oluşturabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
diş zayıflama iğnesi Ozempic
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