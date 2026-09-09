Venüs Retrosu geliyor: Taş üstünde taş kalmayacak! Bu 3 konuya dikkat

İşte ilişkilerinizi ve finansal kararlarınızı baştan aşağı değiştirecek Venüs retrosuna dair bilmeniz gereken her şey:

ESKİ SEVGİLİLER SIRAYA GİRECEK!

Venüs retrosunun en klasik ama en etkili oyunu, "eski sevgililerin" bir anda mesaj atması ya da karşınıza çıkmasıdır. Bu dönemde biten ilişkiler, yarım kalmış aşklar ve "Acaba?" dediğiniz ne varsa masaya yatırılacak.Kulaklara küpe:

*Retro döneminde gelen eski sevgili, genellikle kalıcı olmak için değil, eksik kalan dersi tamamlatmak için gelir. Karar verirken mantığı elden bırakmayın!

CÜZDANLARA MUKAYYET OLMA ZAMANI!

Venüs sadece aşkı değil, finansal kaynaklarımızı da yönetir. Retro sürecinde büyük yatırımlar yapmak, lüks harcamalara girişmek veya borç/kredi altına girmek büyük risk taşır. Parasal konularda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

RADİKAL İMAJ DEĞİŞİKLİKLERİNE "DUR" DEYİN!

"Saçımı küt kestirsem mi, acaba rengini tamamen mi değiştirsem?" ya da "Estetik için harika bir zaman mı?" diyorsanız, durun! Venüs retrodayken yapılan radikal güzellik hamleleri, retro bittiğinde genellikle büyük bir pişmanlığa dönüşür. Bu dönemi sadece bakım ve yenilenme olarak değerlendirin.

HANGİ BURÇLAR EN ÇOK ETKİLENECEK?

Bu retro en çok Akrep ve Boğa aksını etkileyecek olsa da, ilişkisinde sorunları halının altına süpüren tüm burçlar bu enerjiden payını alacak. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyorsa korkmanıza gerek yok; aksine bağlarınız daha da güçlenebilir. Ancak pamuk ipliğine bağlı olan bağlar için ayrılık çanları çalabilir.