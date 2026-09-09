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Su faturasını düşüren yöntem! Tuvalet rezervuarına pet şişe koyun

Tuvaletlerde su tüketimini azaltmak isteyenlerin uyguladığı basit bir yöntem dikkat çekiyor. Rezervuarın içine su dolu plastik şişe yerleştirmek, her sifonda kullanılan su miktarının azalmasına yardımcı olabiliyor.

Su faturasını düşüren yöntem! Tuvalet rezervuarına pet şişe koyun
Nilgün Arabacı

Su tasarrufu sağlamak için evlerde uygulanabilecek basit yöntemler arasında tuvalet rezervuarına su dolu plastik şişe koymak da yer alıyor. Oldukça kolay bir şekilde uygulanabilen bu yöntemde şişe, rezervuarın içerisindeki alanın bir bölümünü kaplayarak her sifonda depoya dolan su miktarını azaltıyor.

Yöntemin temel mantığı oldukça basit: Rezervuarın içerisinde şişe bulunduğunda, normalde suyla dolacak alanın bir kısmını şişe kaplıyor. Böylece rezervuarın tamamen dolması için daha az su gerekiyor.

SU FATURASINI AZALTAN YÖNTEM

Geleneksel tuvalet rezervuarları, sifon çekilmeden önce büyük ölçüde suyla dolar. İçerisine ağzı sıkıca kapatılmış, su dolu bir plastik şişe yerleştirildiğinde ise şişe rezervuardaki suyun kaplayabileceği hacmin bir bölümünü doldurmuş oluyor.

Bu sayede rezervuarın aynı seviyeye ulaşması için daha az su kullanılıyor. Her sifonda sağlanan küçük miktardaki tasarruf, gün içerisinde tekrarlandıkça toplam su tüketiminin azalmasına katkıda bulunabiliyor.

SU DOLU ŞİŞE REZERVUARA NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Bu yöntemi uygulamak için plastik bir şişenin tamamen suyla doldurulması ve kapağının sıkıca kapatılması gerekiyor. Ardından şişe, rezervuarın içerisine yerleştiriliyor.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor. Şişenin, rezervuarın içerisindeki mekanizmanın çalışmasını engellememesi gerekiyor. Özellikle suyun dolmasını ve boşalmasını sağlayan parçalara temas etmemesine dikkat edilmeli.

Bu nedenle şişenin vana ve diğer mekanik parçalardan yeterli uzaklıkta, rezervuarın içerisinde uygun bir noktaya yerleştirilmesi öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
tuvalet su faturası tasarruf
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