Kilo vereyim derken daha fazla almayın! Göründükleri kadar masum olmayan sinsi yiyecekler

İstediğiniz bedene kavuşmak için kilo vermeye çalışırken vücudunuza uygun bir beslenme programı uygularsınız. Ancak diyet yapmanıza rağmen yine de kilolarınızdan kurtulmanız mümkün olmaz. Bunun sebebi tükettiğiniz besinlerle alakalı olabilir. Çünkü bazı yiyecekler özellikle göbek bölgesinde yağ olarak depolanıyor. Masum sandığınız bu yiyecekler sizin kilo vermenizi zorlaştırıyor.

HAZIR MEYVE SULARI

Kilo vermek için diyet yaparken meyve suları diyet listemizde hep bulunur. Doğal meyve suları değil ancak hazır olarak satılan meyve suları göbek bölgesinde yağlanmalar oluşturabiliyor. Hazır meyve sularının içerisinde tatlandırıcı maddeler bulunuyor. Bu da göbek bölgesinde yağlanmaya yol açıyor. Bu sebeple hazır satılan meyve sularını içmek yerine evinizde doğal olarak hazırlayacağınız meyve sularını tüketmeye özen göstermelisiniz.

DİYET OLARAK SATILAN İÇECEKLER

Diyet yaparken belki de güvenle en çok diyet olarak satılan içecekleri tüketiyorsunuzdur. Ancak bu içecekler kilo vermenizi kolaylaştırmaktan ziyade kilo almanıza yol açabiliyor. Özellikle diyet içecekleri fazla tükettiğinizde göbek bölgenizde yağlanmalar meydana gelebiliyor. Diyet içeceklerin içerisinde bulunan tatlandırıcılar kilo vermeye zorlaştırıyor.

HAMUR İŞLERİNİ ÇOK FAZLA TÜKETMEK

Çok sevdiğiniz börek, kurabiye ve pastalar lezzeti ve görüntüsüyle sizi ele geçirir. Ancak bu gıdaları çok fazla tüketmek göbek bölgesinde yağların oluşmasına sebep olur. Özellikle de beyaz un göbek yapan bir etkiye sahiptir. Ayrıca bu gibi gıdalar sağlığı da olumsuz etkiler. Toplumumuzda ekmek tüketmek çok yaygındır. Diyet yapmaya başladığınızda da hemen ekmek yemeği bırakırsınız. Ancak bu da çok doğru bir karar olmaz. Ekmeği tam kesmek yerine tam buğday olan ekmeklerden çok az miktarda tüketmek gerekir.

ÇOK FAZLA KAHVE TÜKETMEK

Türk kahvesi için göbek yapıyor demek doğru olmaz ancak özellikle 3'ü 1 arada şeklinde satılan kahveler çok tehlikeli. İçerisinde tatlandırıcı barındıran bu tarz kahveler göbek bölgesinde yağlanmaya yol açıyor. Her kahvenin göbek yaptığı söylenmez ancak içerisinde tatlandırıcılar ya da katkı maddesi bulunan kahvelerden mutlaka uzak durmak gerekiyor.



