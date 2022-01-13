Kilo verirken doğanın nimetlerinden yararlanın! Karşınızda zayıflamaya yardımcı olan bitkisel çaylar...

Farklı şekillerde demlenip tüketilebilen bitkisel çayların sağlığa birçok yararı bulunuyor. Kilo vermeyi kolaylaştırmaları da bitki çaylarının yararlarından biri. Siz de zayıflama sürecinizde bu mucizevi çaylardan destek almak istiyorsanız okumaya devam edin!

YEŞİL ÇAY

Zayıflamaya yardımcı bitkisel çay denince akla gelen ilk şey tabii ki yeşil çay! Hem fiziksel hem zihinsel sayısız yararı olan yeşil çayın yağ yakımını hızlandırdığı da bilinen bir gerçek. Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde yağ yakıp zayıflarken ödemlerinizden kurtulmanızı sağlıyor. Sahip olduğu acımsı tat dolayısıyla pek keyifli bir içiş sunmasa da vücudunuza olan faydası bu durumu yok saymanız için yeterli! İçerdiği kafeinden ötürü uyku problemi yaşamamanız adına geç saatlerde tüketmemeniz gerektiğini hatırlatalım.

OOLONG ÇAYI

Yeşil çayın aksine meyvemsi ve şekerli sayılabilecek bir tada sahip olan oolong çayı da zayıflamayı destekleyici bitkisel çaylardan. Kalp sağlığına ve dolaşım sistemine fayda sağladığı bilinen bu çay aynı zamanda vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kan şekerini dengeleyici özelliği bulunduğu için şeker hastalarının kullanımına da uygun. Ancak yüksek sayılabilecek derecede kafein içerdiği için hamilelerin ve emziren annelerin tüketmesi kesinlikle önerilmiyor.

HİBİSKUS ÇAYI

Vücuttaki hormonal dengeyi sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştıran hibiskus çayı, regl dönemi ağrıları üzerinde de epey etkili. Sahip olduğu ekşimsi tatla öne çıkan hibiskus çayı, soğuk olarak tüketilebilen bitkisel çaylardan. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığınızı güçlendiren, kan basıncını düzenleme konusunda son derece etkili olan bu çayı mutlaka denemelisiniz.

YABAN MERSİNİ ÇAYI

Kilo verme konusunda size yardım edebilecek bitkisel çaylardan bir diğeri yaban mersini çayı. Bu eşsiz bitki çayı, tüketiminden kısa bir süre sonra kan şekerinizi düzenliyor. Böylece iştahınız dengelenmiş oluyor. İshal tedavisinde de kullanılabilen bu çayın uzun süre kaynatılması önerilmiyor.

Hiçbir bitkisel çay tek başına kilo vermenizi sağlamaz. Önerdiğimiz çayların tamamı ''zayıflama sürecini destekleyici'' nitelikte. Ayrıca alerji durumunun oluşması ihtimaline karşın çayları tüketmeden önce doktor veya diyetisyeninize danışmayı unutmayın!



