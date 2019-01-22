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Kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:25 | Son Güncelleme

Fazla kiloları nedeniyle kaldırımda yürümesi, merdiven çıkması bile yasaklanan Dilek Eskigün, doktoru tarafından konan yasaklara dayanamadı ve sağlıklı bir hayat sürmeye karar verdi. Dengeli beslenmeye başlayan ve sporu hayatının bir parçası haline getiren Dilek Eskigün, 1 yılda 60 kilo verdi.

Beslenme ve spor sayesinde sadece 1 yılda bambaşka biri haline gelen Dilek Eskigün, büyük değişimiyle hem sağlığına kavuştu, hem de görünümüyle beğeni topladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Dilek Eskigün, dengesiz beslenme nedeniyle yaklaşık 108 kilograma ulaştı. Kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlanan Eskigün'e, doktorunun tavsiyesi üzerine yürümesi ve merdiven çıkması yasaklandı. 1 yıl önce başladığı spor ve dengeli beslenme sayesinde sağlığına kavuşan Eskigün, fazla kilolarından da kurtulmuş oldu.
Doktorun yasaklarına uymadığını söyleyen Emine Eskigün, azimli ve kararlı bir şekilde spor yaparak zayıfladığını söyledi Eskigün, “Fazla kilolarım nedeniyle şikayetçiydim ve doktora gittim. Doktor bana, kaldırımda yürümemi, merdiven inip çıkmamı yasakladı. Ben artık kendimi yaşımdan büyük hissetmeye çalıştım.
108 kilodaydım ve bir yıl içinde dengeli beslenme ve spor sayesinde 60 kilo zayıfladım. Hocamın da desteğiyle ağırlığım 48 kiloya kadar indi. Şimdi daha rahat bir şekilde işlerimi hallediyorum. Anlatamıyorum çok duygulandım” dedi.
Dilek Eskigün’ün 1 yılda zorlu ve azimli çalışmalarını netice verdiğini söyleyen spor eğitmeni Müjgan Paçacı, düzenli beslenme ve sporun önemli olduğunu söyledi. Paçacı, “1 yıl önce yanıma geldi ve kendisine sözümden çıkma dedim. 1 yıl içinde azimli davrandı ve zorlu bir süreçten geçti ve pes etmedik. 1 yılda 60 kilo verdik ve hiçbir diyet yapmadan, tamamen sadece doğru beslenmeyle bu kadar zayıfladı. 1 yıl öncesine kadar kendisi yaşından çok hissediyordu ancak şu anda kendisinin hissettiği 18 yaş” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
kilo Kahramanmaraş

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