Kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi bile yasaktı! Şimdi bambaşka biri oldu

Beslenme ve spor sayesinde sadece 1 yılda bambaşka biri haline gelen Dilek Eskigün, büyük değişimiyle hem sağlığına kavuştu, hem de görünümüyle beğeni topladı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Dilek Eskigün, dengesiz beslenme nedeniyle yaklaşık 108 kilograma ulaştı. Kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlanan Eskigün'e, doktorunun tavsiyesi üzerine yürümesi ve merdiven çıkması yasaklandı. 1 yıl önce başladığı spor ve dengeli beslenme sayesinde sağlığına kavuşan Eskigün, fazla kilolarından da kurtulmuş oldu.

Doktorun yasaklarına uymadığını söyleyen Emine Eskigün, azimli ve kararlı bir şekilde spor yaparak zayıfladığını söyledi Eskigün, “Fazla kilolarım nedeniyle şikayetçiydim ve doktora gittim. Doktor bana, kaldırımda yürümemi, merdiven inip çıkmamı yasakladı. Ben artık kendimi yaşımdan büyük hissetmeye çalıştım.

108 kilodaydım ve bir yıl içinde dengeli beslenme ve spor sayesinde 60 kilo zayıfladım. Hocamın da desteğiyle ağırlığım 48 kiloya kadar indi. Şimdi daha rahat bir şekilde işlerimi hallediyorum. Anlatamıyorum çok duygulandım” dedi.