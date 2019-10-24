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Kilolarından kurtulup evinden çıkmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

İzmir'de, 220 kiloya ulaştıktan sonra yürüyemeyen Metin Oktay Kışova'nın tüm ihtiyaçları, 85 yaşındaki annesi tarafından karşılanıyor - Son 3 yıldır evinden dışarı çıkamayan Kışova, yatarak tedavi olmak için yardım bekliyor - Metin Oktay Kışova: - "Tek isteğim son ömrümde anneme güzel günler yaşatmak. Annemle beraber gezmeyi, çay bahçesine gitmeyi özlüyorum. Evin içinde hapis hayatı yaşıyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, aşırı kilolarından dolayı 3 yıldır evinden çıkamayan 220 kilogram ağırlığındaki Metin Oktay Kışova, kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istiyor.

Bornova ilçesinde 85 yaşındaki annesi Hanife Kışova ile yaşayan 59 yaşındaki Kışova, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta 22 yıl otobüs şoförü olarak görev yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce emekli olan Kışova, bu süreçte hızla kilo almaya başladı. Gittiği sağlık kuruluşlarında tansiyon, şeker ve KOAH teşhisi konulan Kışova, 220 kiloya ulaşınca evinden de çıkamaz duruma geldi.

Hareket etmekte zorlanan ve tüm ihtiyaçları 85 yaşındaki annesi tarafından karşılanan Kışova, ara ara çıktığı evinin balkonunda iyileşeceği günün hayalini kuruyor.

- "Evin içinde hapis hayatı yaşıyorum"

Metin Oktay Kışova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kiloları nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Nefes alırken bile zorlanmaya başladığını ifade eden Kışova, şöyle konuştu:

"Tüm ihtiyaçlarımı 85 yaşındaki annem görüyor. Daha önce birçok kez hastaneye gittim ama artık yatarak tedavi görmek istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Acilen tedavi olmam lazım. Şu anda 220 kiloya ulaştım. Yürümek ve dışarıya çıkmak istiyorum. Tek isteğim son ömrümde anneme güzel günler yaşatmak. Annemle beraber gezmeyi, çay bahçesine gitmeyi özlüyorum. Evin içinde hapis hayatı yaşıyorum."

Anne Hanife Kışova da bir evladının kanser hastalığından vefat ettiğini, Metin Oktay'ı da kaybetmek istemediğini anlattı.

Oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini dile getiren anne Kışova, "Artık evin içinde bile hareket ederken zorlanıyor. Yetkililerden bir an önce oğlumu tedavi ettirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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