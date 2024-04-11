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  4. Kilometrelerce kuyruk oluştu! Sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı

11.04.2024 17:56
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Ramazan Bayramı’nda D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar’daki feribot iskelesini kullanan sürücüler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yalova’ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı

Ramazan Bayramı tatilinin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yollarda trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar’daki feribot iskelesini kullanmak isteyen vatandaşların kalabalığı dikkat çekiyor.

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Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken Yalova’ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Kilometrelerce araç kuyrukları havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri de olumsuz duruma karşı trafikte çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bayram tatili eskihisar feribot
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