Kilosu 120 lira! Yılbaşı gecesi satışlarda yüzde 200 artış oluyor

Yılın son günlerine girilen Eskişehir’de kestane satıcıları yavaş yavaş sokaktaki yerlerini almaya başladı. Ekim ve kasım ayında hasadı yapılan kestaneler soğuk günlerde vatandaşların içini ısıtmaya başladı. Özellikle yılbaşı günlerinin vazgeçilmezi olan kestaneler tezgâhlarda alıcılarını bekliyor.

''YILBAŞI GECESİ SATIŞLARDA YÜZDE 200 ARTIŞ OLUYOR''

Eskişehir’de 10 yıldır pişirdiği kestaneleri tezgâhında satan yapan Mestan Özçelik, yılbaşı yaklaşırken satışlarda yoğun artış beklediklerini söyledi. Tezgâhı bir ay önce açtığına değinen Özçelik, “Şimdi 100 gram pişirilmiş kestaneyi 12 liraya satıyoruz. Yani kilosu 120 liraya geliyor. Kestanelerimiz Aydın ve İnegöl bölgelerinden geliyor. Bizim 4 aylık bir sezonumuz var. Bunlar kış aylarına denk geliyor. Tabii ki yılbaşında umudumuz yüksek oluyor. Herkesin sınırsızca para harcadığı ve eğlendiği bu günlerde taleplere yetişmekte zorlandığımız anlar oluyor. Fiyatlara bakmaksızın insanlar kestane almak için sıra oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

