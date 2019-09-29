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Kilosu 2 bin lira olan kahve ziyaretçilere sunuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

  Ankara'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ankara Coffee Festivali'nde kahve tiryakileri bir araya geldi.

Ankara'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ankara Coffee Festivali'nde kahve tiryakileri bir araya geldi. Festivalde Jamaika'da üretilen ve kilosu 2 bin TL olan 'Jamaıca Blue Mountain' kahvesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara Bilkent Center'da 3 gün önce başlayan festivale Türkiye'nin farklı şehirlerinden markalar katılıyor. Vatandaşlar, gün boyunca farklı müzik gruplarının canlı performans sergilediği festivalde, farklı kahve çeşitlerini tatma imkânı buluyor.

Jamaika'da üretilen Jamaıca Blue Mountain kahvesi ziyaretçilerden ilgi gördü. Barista Okan Kaba, kahvenin Jamaika’nın Mavi Dağlar bölgesinde yetiştiğini söyleyerek, "Toplaması dağlık alanlar olduğu için zor. Yüzde 90'ını Japonya'ya ihracat ediyor, yüzde 10 kadar kısmı dünyaya dağılıyor. Pahalılığı da bu yüzden. Kahvenin şu anda kilosu bin 500 ile 2 bin TL aralığında. Özelliğini buradan alıyor zaten. Kahve severlerle bunun tadımını yapıyoruz. Tattırmak istiyoruz, bu kahveyi bilsinler istiyoruz. Kendi şubelerimize şu an getirip satamıyoruz, rakamları pahalı olduğu için. Sadece festivallerde, insanlar tadını bilsin, görsün diye getirtiyoruz. İki seneden beri 10 kilo olarak satın aldık, bizde bulunan 10 kilo haricinde, şu an Türkiye’de başka yerde satışı bulunmuyor. Kahve severler fiyatını duyduktan sonra, 'gerçekten bu kadar mı pahalı mı' diyorlar." dedi.

93 markanın yer aldığını festival bugün sona eriyor.

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