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  4. Kilosu 25 liradan satılıyor! Hem şifa hem de geçim kaynağı

Kilosu 25 liradan satılıyor! Hem şifa hem de geçim kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde sumak hasadına başlandı. Genelde üzüm bağları içinde veya tarlada kendiliğinden yetişen sumağın kilosunu 25 liradan satan köy halkı bunu geçinmek için bir gelir kapısı olarak görüyor.

Kilosu 25 liradan satılıyor! Hem şifa hem de geçim kaynağı

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, atlarla eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor.

Çiçekli köyü sakinlerinden Selami Altun, "Gördüğünüz gibi sabahın erken saatlerinden gelip sumak hasadı yapıyoruz. Sumak hasadı diğer senelere göre bu sene daha iyidir. Çünkü yağışların bu sene fazla olması sumağın veriminin daha da artmasını sağladı" dedi.

KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU

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Selamı Altun, sumağın köyün geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bu köyde sumak tarlası olan herkes güzel bir verim elde ederek güzel bir para kazanıyor. Sumağın fazla zahmeti de yoktur. Topluyoruz eve götürüp sopa ile dövüldükten sonra bir elekten geçirip ayıklıyoruz. Bağ bahçelerimizin yerine sumak olsaydı köyümüzün geliri daha fazla olurdu" diye konuştu.

TAMAMEN ORGANİK OLAN DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI SUMAĞIN FAYDALARI

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Sumağın tamamen organik ve doğal şifa kaynağı olduğunu kaydeden Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir sürü şifaya devadır yani hastalıkların şifa kaynağıdır. İştahı olmayan insanların bağırsak sorunları olan insanlara şifa veriyor, mideye dahi çok iyi geliyor. Hatta son zamanlarda şerbet haline getirip içinler de oluyor. Yaklaşık 3 - 4 ton köylülerle elde ettiğimiz sumağın kilosunu toptan 25 liraya satıyoruz. Buda köyün en büyük geçim kaynağı haline gelmiş. Hem sumak topluyoruz hem de sosyal mesafeye uyuyoruz çünkü burada vaka sayıları artmış bütün işlerimizde sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz".

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