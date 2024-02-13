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    4. Kilosu 259 liradan satılan doğal şifa kaynağı! Cildi neme doyurup parlatıyor, saçta kepek ve dökülmeyi engelliyor

    Kilosu 259 liradan satılan doğal şifa kaynağı! Cildi neme doyurup parlatıyor, saçta kepek ve dökülmeyi engelliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.02.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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    Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde üretilen zeytinyağı sabununun şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Sabunculuğun baba mesleği olduğunu anlatan Cem Canpolat, zeytinyağı sabununun faydalarının saymakla bitmediğini söyledi.

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üretilen zeytinyağı sabununun şifa kaynağı olduğu belirtiliyor. Sabunculuğun aile geleneği olduğunu ifade eden Cem Canpolat, zeytinyağı sabununun sayısız faydasının bulunduğunu vurguluyor.

    Zeytinyağı sabunu şifa kaynağı

    Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytinyağı sabunu da ilgi görüyor. Zeytinyağı sabununu kendisinin yaptığını anlatan Cem Canpolat, “Yöremizde zeytinyağı sabunu yapımı dedelerimizden ninelerimizden gelmektedir. Körfez zeytinyağı çok kalitelidir. Dolayısıyla sabunumuz da kaliteli olmaktadır.

    Zeytinyağı sabunu şifa kaynağı

    Ben sabunu kaynatmadan yapıyorum. Böylelikle kalitenin daha da arttığını düşünüyorum. Zeytinyağı sabunu, cildi nemlendirir ve parlatır. Yaşlanmayı geciktirir. Kırışık oluşumunu önler. Sivilce ve gözenek oluşumunu engeller. Cilt problemlerinde iyileşmeye yardımcı olur. Kepeği ve saç dökülmesini önler. Bu sabunun kilosunu 259 liradan satıyoruz” diye konuştu.

    (İHA)

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    zeytinyağı sabun Göz
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