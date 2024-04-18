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    4. Kilosu 70 TL! Ünü Amerika'ya yayıldı... Kanserin yeni ilacı diyorlar 'Kendiliğinden yetişiyor, koli koli gönderiyoruz'

    Kilosu 70 TL! Ünü Amerika'ya yayıldı... Kanserin yeni ilacı diyorlar 'Kendiliğinden yetişiyor, koli koli gönderiyoruz'

    18.04.2024 12:24
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    Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ışkın pazar tezgâhlarında yerini aldı. Anadolu’da yayla muzu olarak da bilinen ışkının faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle kanser savar olarak bilinen ışkın, Atlanta Üniversitesi'nin araştırmaları sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendiriliyor. Ünlü Amerika'ya kadar yayılmış durumda olan ve doğada kendiliğinden yetişen ışkının kilosu 70 TL'ye satılıyor.

    Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve Anadolu’da yayla muzu olarak bilinen Işkın, Erzincan’da tezgâhları doldurdu. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkın uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

    Bağışıklığı güçlendirdiği söylenen ışkının kanser hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu söyleniyor. Işkınla birlikte tezgâhlarda yerini çirişte vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor.

    Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor. Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

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    “IŞKIN VE ÇİRİŞ DOĞAL İLAÇTIR”

    Işkın ve çirişin dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden Murat Gül, “Çiriş dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişir. Ispanak gibi yemeği oluyor. Yoğurtlu ve yumurtalı olarak her türlü yemeği olur. Başlı başına bir ilaçtır. Çirişin kilosunu 70 liradan satıyoruz. Işkında aynı şekilde dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetişiyor. Koli koli başka illere gönderiyoruz. Müşterilerimiz ışkını çok tercih ediyor. Kansere iyi geldiğini söylüyorlar. Satışlar şu anda gayet iyi. Işkında başlı başına doğal bir ilaçtır. Kilosunu da bu yıl 70 liradan satıyoruz” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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