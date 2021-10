Kilosunu kontrol altında tutmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Kilo kaybetme ile kilo kontrolü birbirinden farklı durumlar olmasına rağmen ikisi de uzun soluklu bir süreci kapsar. Kilo kontrolü, ideal kiloya ulaşım ve ideal kilonun korunması olarak bilinir. Bu süreçlerde gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımız büyük önem taşır. Ancak kilo kontrolüne yardımcı ürünler ile alışkanlıklarınızı daha sağlıklı bir forma dönüştürmeniz de mümkün. Siz de bu ürünler ile kilonuzu çok daha rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Tartı ile Kavga Etmeyi Bırakıyoruz!

Kilo kontrolünde en önemli yardımcılarınızdan biri tartılar olacak. Siz de Xiaomi markasının 2. nesil basküllerinden biri olan Mi Body Composition Scale 2 Akıllı Tartı'sının Mi Fit uygulaması sayesinde akıllı telefonunuz aracılığıyla kilo, vücut kütle indeksi, yağ oranı gibi 13 vücut değişkenini takip edebilirsiniz. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Tartı, tüm verilerinizi kayıt altına aldığı için kilo takibi yaparken büyük bir kolaylık sağlar. Ağırlık hassasiyetinin yanında şık tasarımı ile de göz kamaştıran bu ürün sayesinde siz de kilonuzu kontrol altına alabilirsiniz.

Detaylı Ölçümleri Sevenlerdenseniz Mezuralar Tam Size Göre!

Hiçbirimiz 90-60-90 olmak zorunda değiliz; fakat istediğiniz bir beden ölçüsü varsa mezuralar sizi motive edebilir. Gün içerisinde tükettiğiniz besinlerden ya da hareketsiz kalmanızdan ötürü bedeninizdeki su ve yağ oranları değişkenlik gösterebilir ve bu da tartıda yanıltıcı sonuçlar almanıza sebep olabilir. Bu yüzden kilo kontrolü sürecinde size doğru yolu gösterecek adres, mezura ile ölçtüğünüz vücut ölçülerinizdir. Siz de Baugger Dijital Mezura sayesinde ölçümlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Haftalık veya aylık olarak yapacağınız düzenli mezura ölçümleri ile bedeninizi kontrol edebilirsiniz.

Akıllı Bileklikler Bizim için Çalışıyor!

Özellikle spor yapanların vazgeçilmezi olan akıllı bileklikler, kilo kontrolü için büyük bir rahatlık sağlıyor. Fiyatı rakiplerine göre çok daha uygun olan Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik ile kalori sayımının yanında farklı işlemler de yapabilirsiniz. Alarm kurma, pedometre, uyku süresi hesaplama gibi özellikler bunlardan sadece birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Estetik ve zarif görüntüsüyle de dikkat çeken bu ürünü Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Bu sayede telefonunuza gelen aramaları ve mesajları da akıllı bilekliğiniz üzerinden görebilirsiniz.

Kişisel Blenderlar ile Öğün Hazırlamak Artık Çok Daha Kolay!

Öğün hazırlamak sizin için uğraştırıcı bir işse ya da hazırlayacak vaktiniz yoksa Arzum Shake’N Take Kişisel Blender'ı tam size göre. Bu ürün ile kuru gıdaları parçalayarak kendinize özel karışımlar yapabilirsiniz. Damlama yapmayan özel tasarımlı şişesini gönül rahatlığıyla çantanıza atabilirsiniz. Bu sayede meyve ve sebze karışımlarını saniyeler içerisinde hazırlayıp işte, okulda veya sporda tüketebilirsiniz. Pratik kullanım özellikleri ile dikkat çeken Arzum Shake’N Take, rakiplerine göre daha avantajlı bir fiyat seçeneğine sahip.

Yemeklerinizi Yanınızda Taşıyın!

Kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız her gün dışarıdan yemek çok mantıklı bir seçenek gibi görünmüyor. Bu nedenle evde her gün kendi yemeğinizi hazırlayıp yanınızda taşımak sizin için daha faydalı olabilir. Sunydog Beslenme Çantası ile yemeğinizi yanınızda taşıyarak dengeli bir şekilde beslenmeye devam edebilirsiniz. Kaliteli gıda sınıfı malzemelerden üretilmiş bu ürünü mikrodalga fırında da kullanabilirsiniz. Sızdırmaz kapak özelliği sayesinde güvenle çantanıza atabilirsiniz. İçerisinde kendine ait çatal ve kaşık bölümü de olan bu beslenme çantası, her an büyük bir rahatlık sağlıyor.

Sadece Kendinizi Değil, Yemeklerinizi de Tartın!

Dijital mutfak terazileri, sağlıklı yemekler hazırlamak için muhteşem bir yardımcı olarak karşımıza çıkıyor. Bu teraziler, malzemeleri ve sıvıları doğru bir şekilde tartıyor ve 10 kilograma kadar taşıyabiliyor. Gün içerisinde yediğiniz yemeklerin kalorisini takip etmek için oldukça kullanışlı olan bu ürün, üstün hassasiyet özelliğiyle sizi yanıltmaz. Hassas teraziler, sunduğu kullanım rahatlığının yanında şık tasarımıyla da mutfağınıza zarif bir dokunuş yapar. Üstelik 60 saniye kullanmadığınızda kendi kendine kapanan dijital terazileri temizlemek de son derece kolay.

Yumurta, Sağlıklı Beslenmenin Önemli Bir Parçasını Oluşturur!

Yumurta pişirme makineleri 7 adet yumurta kapasitesi ile size büyük bir konfor sağlayacak. Rahatlığı, kolaylığı ve performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürün, bütün damak tatları için uygun. Yumurtanızı isteğinize göre rafadan ya da çok pişmiş olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği ve sesli uyarı sistemi olan Pişirici'yle keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan yumurta sizin öğünleriniz için de önemliyse uygun fiyatı ile dikkat çeken Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi tam size göre.

Hayatımızın Yaşam Kaynağı: Su

Su; sadece kilo kontrolü için değil, bütün yaşam fonksiyonlarımız için önem taşır. Bu nedenle su tüketiminize gün içerisinde dikkat etmelisiniz. Şişenizi yanınızda taşımak, günlük su tüketiminizi kontrol etmenin en etkili yollarından biri. Bu noktada My Bottle Cam Matarası, 1 litre su haznesi ile size yardımcı olabilir. Farklı renk seçenekleri ve üzerinde bulunan eğlenceli yazıları ile su içmeyi daha keyifli bir hale getiren bu ürün, sağlıklı camı ile beklentilerinizi karşılar. Normal camdan çok daha sağlam olan borosilikat camı ile mataranızı her yere güvenle taşıyabilirsiniz.

Spor Olmazsa Olmazımız!

Kilonuzu kontrol altında tutmak istiyorsanız hareketli bir yaşam tarzı benimsemeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü düzenli fiziksel aktiviteler ile kilo kontrolü çok daha kolay. Hangi spor türü olursa olsun, hareketleri doğru bir şekilde yapmak için uygun spor kıyafetlerini giymek gerekir. Tayt seçimi de bu noktada büyük önem taşır. Nike yüksek bel spor taytı ile yürüyüşten koşuya, tenisten fitness'a kadar pek çok sporu rahatlıkla yapabilirsiniz. Esneme özelliği ile dikkat çeken bu tayt, en zorlu hareketleri yaparken bile size eşsiz bir avantaj sunar.

Haşlama Sebzeler Her Daim Kurtarıcı!

Kilo kontrolü sağlamak isteyenler, sebzeleri haşlayarak tüketmeye özen göstermeli. Ancak suya atıp haşladığınızda sebzelerdeki bazı vitaminler yok olabilir. Bu nedenle buharda haşlama yapmak, sağlıklı beslenme açısından çok daha önemli. Siz de Fakir Tolero Buharlı Pişirici ile sebzelerinizi vitaminlerini öldürmeden pişirebilirsiniz. Üçlü bölmesi ile dikkat çeken bu ürün sayesinde aynı anda üç farklı yemeği pişirebilirsiniz. Geniş haznelerini dilediğinizde tekli olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca bir pirinç kabına sahip olan bu makine ile et ve sebze ürünlerinin yanı sıra sağlıklı bir pilav pişirmek de mümkün.

