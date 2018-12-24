'Kim giyer?' demeyin, firma siparişlere yetişemiyor

Cesur kıyafet modelleriyle ünlü olan ve her çıkarttıkları ürünle sosyal medyada konuşulan moda markası Fashion Nova yine Instagram kullanıcıların yoğun ilgisi altındaydı. 'İçi dışı bir' denebilecek bir pantolonu satışa çıkaran firma binlerce kişinin beğenisini topladı.

120 TL değerindeki pantolon kullanıcıların deyimiyle hayal gücüne pek az şey bırakıyor. 150 bin kişinin beğenisini alan Fashion Nova'ya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Bu bir tür iç çamaşırı mı?, Havuza giderken giyebiliriz?, Kim bunu dışarıda giymeye cesaret edebilir?'

Tuhaf pantolonlar hakkında birçok yorum olumsuz gibi görünse de firma müşterilerin siparişlerine yetişmeye çalışıyor. Ayrıca Amber Davies, Olivia Buckland ve Kate Wright gibi ünlülerin de favori kıyafeti olmuş durumda.





