Kim inanır 50 yaşında olduğuna!

Nicole Murphy, 13 yıllık evliliğini aldatma skandalıyla bitirmişti. Takipçilerinden olumlu eleştiriler alan ünlü isim, fiziğiyle beğeni topladı.
50 yaş pozu olay oldu
Gösteri dünyasının ünlülerinden Nicole Murphy, 50 yaşında paylaştığı fotoğraflarla yaşıtlarına meydan okuyor.
OyuncuEddie Murphy ile yaptığı evliliğinden 5 çocuk dünyaya getiren Nicole Murphy'nın bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
13 yıl evli kaldığı Eddie Murphy'den aldatıldığı için boşanan Nicole Murphy, çok iyi koruduğu fiziğiyle takipçilerinden olumlu eleştiriler aldı.
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