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Kim inanır 50 yaşında olduğuna!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

Eddie Murphy ile yaptığı evlilikten 5 çocuk dünyaya getiren Nicole Murphy, son paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı. Binlerce yorum alan fotoğrafı yaşıtlarına nasıl meydan okuduğunu gözler önüne serdi. Gösteri dünyasının sevilen yüzleri arasında yer alan Nicole, fiziğiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Nicole Murphy, 13 yıllık evliliğini aldatma skandalıyla bitirmişti. Takipçilerinden olumlu eleştiriler alan ünlü isim, fiziğiyle beğeni topladı.

50 yaş pozu olay oldu

Gösteri dünyasının ünlülerinden Nicole Murphy, 50 yaşında paylaştığı fotoğraflarla yaşıtlarına meydan okuyor.
OyuncuEddie Murphy ile yaptığı evliliğinden 5 çocuk dünyaya getiren Nicole Murphy'nın bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
13 yıl evli kaldığı Eddie Murphy'den aldatıldığı için boşanan Nicole Murphy, çok iyi koruduğu fiziğiyle takipçilerinden olumlu eleştiriler aldı.
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Nicole Murphy sosyal medya

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Kadir inanır
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