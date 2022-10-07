HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! 'Seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz...'

Kim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! 'Seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz...'

07.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğum günü mesajı gönderdi. Kim Jong-Un mesajında "Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD’nin ve ona bağlı güçlerin tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor. Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" ifadelerini kullandı. İşte Kim Jong-Un'un Putin'e yönelik dikkat çeken o sözleri...

Kim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! 'Seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz...'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 70. doğum günü vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Kim, mesajında Putin’e hitaben "Uzun yıllar devlet başkanlığının ağır sorumluluğunu üstlenerek, gayretli faaliyetleriniz ile güçlü Rusya’yı inşa etmek için büyük stratejik hedefe ulaşmada önemli başarılar elde ettiniz" ifadelerini kullandı.

'SEÇKİN LİDERLİĞİNİZ VE GÜÇLÜ İRADENİZ...'

"Bugün Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD’nin ve ona bağlı güçlerin meydan okuma ve tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor" diyen Kim, mesajını "Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" şeklinde sürdürdü.

Mesajında Moskova-Pyongyang ilişkilerine de değinen Kim, "2019 yılında Vladivostok’taki ilk toplantıda yapılan anlaşma ile geleneksel ikili dostluk ve işbirliğini daha üst bir aşamaya taşıma mücadelesinde Kore ve Rusya arasındaki karşılıklı destek ve işbirliğinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu" söyledi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

İki ülkenin işbirliğinin "bölgesel barış ve istikrarı savunmak ve uluslararası adaleti gerçekleştirmek" için önemli olduğunu belirten Kim, "Kişisel bağlarının Kore-Rusya dostluğunu istikrarlı bir şekilde pekiştirmede ve geliştirmede daha büyük bir rol oynayacağı umudunu" dile getirdi.

Kim, Putin’e "Sağlık, mutluluk ve Rusya’nın refahına yönelik sorumlu çalışmalarında başarılar" diledi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşları şoke edecek gelişme! Her gün 3 saat kesilebilirVatandaşları şoke edecek gelişme! Her gün 3 saat kesilebilir
Paşinyan, Miçotakis, Esad... Erdoğan yanıtladıPaşinyan, Miçotakis, Esad... Erdoğan yanıtladı
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Kim Jong-un putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İlginizi Çekebilir

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.