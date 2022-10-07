Kim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! 'Seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz...'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 70. doğum günü vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Kim, mesajında Putin’e hitaben "Uzun yıllar devlet başkanlığının ağır sorumluluğunu üstlenerek, gayretli faaliyetleriniz ile güçlü Rusya’yı inşa etmek için büyük stratejik hedefe ulaşmada önemli başarılar elde ettiniz" ifadelerini kullandı.

'SEÇKİN LİDERLİĞİNİZ VE GÜÇLÜ İRADENİZ...'

"Bugün Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD’nin ve ona bağlı güçlerin meydan okuma ve tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor" diyen Kim, mesajını "Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" şeklinde sürdürdü.

Mesajında Moskova-Pyongyang ilişkilerine de değinen Kim, "2019 yılında Vladivostok’taki ilk toplantıda yapılan anlaşma ile geleneksel ikili dostluk ve işbirliğini daha üst bir aşamaya taşıma mücadelesinde Kore ve Rusya arasındaki karşılıklı destek ve işbirliğinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu" söyledi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

İki ülkenin işbirliğinin "bölgesel barış ve istikrarı savunmak ve uluslararası adaleti gerçekleştirmek" için önemli olduğunu belirten Kim, "Kişisel bağlarının Kore-Rusya dostluğunu istikrarlı bir şekilde pekiştirmede ve geliştirmede daha büyük bir rol oynayacağı umudunu" dile getirdi.

Kim, Putin’e "Sağlık, mutluluk ve Rusya’nın refahına yönelik sorumlu çalışmalarında başarılar" diledi.

İHA

