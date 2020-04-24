Kim Jong Un öldü mü? 'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

ABD'de yayınlanan New York Post Gazetesi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti. Sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan Kim'in ölmesi durumunda yerine kız kardeşinin bakacağı biliniyor.
ABD basının yanı sıra Hong Kong televizyonları da Kim'in öldüğünü iddia etti.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğü iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Kim Jong Un'un durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.