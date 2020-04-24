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Kim Jong Un öldü mü? 'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 23:06 | Son Güncelleme

Kim Jong Un öldü mü? CNN Internatıonal'ın Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamasının ardından bu kez de Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğü iddia edildi. İddialar üzerine 'Kim Jong Un öldü mü?' sorusu Twitter'da gündem oldu.

Kim Jong Un öldü mü? 'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

ABD'de yayınlanan New York Post Gazetesi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğünü iddia etti. Sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmayan Kim'in ölmesi durumunda yerine kız kardeşinin bakacağı biliniyor.

HONG KONG TELEVİZYONLARI DA ÖLDÜĞÜ İDDİA ETTİ

ABD basının yanı sıra Hong Kong televizyonları da Kim'in öldüğünü iddia etti.

KIM JONG UN ÖLDÜ MÜ? RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğü iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Kim Jong Un'un durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

CNN INTERNATIONAL AMELİYAT SONRASI DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

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