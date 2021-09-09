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Kim Jong Un ortaya çıktı! Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

09.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de devlet televizyonu ülkenin kuruluş yıldönümünü kutlamak için başkent Pyongyang'da 'paramiliter ve kamu güvenliği' olarak adlandırdığı bir geçit töreni düzenlendiğini aktardı. Kim Jong Un'un bej takım elbisesi içindeki görüntüsü ise yine zayıflığını gündeme getirdi. Törende, koronavirüse karşı mücadeleyi sembolize eden turuncu renkli koruyucu elbise giyen askerler törende dikkat çeken başka bir ayrıntı olurken, füzelerin gösterilmesi Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

Kim Jong Un ortaya çıktı! Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore, kuruluşunun 73. yıl dönümünü başkentte askeri geçit töreniyle kutladı. Sung meydanında düzenlenen ve savaş uçaklarının havadan görüntüsünün yer aldığı etkinliğe katılan Kim Jong Un'un görüntüsü ise yine ön plana çıktı.

Gece yarısı meydanda yürüyüş yapan ve zayıflamasıyla gündeme gelen Kim'in daha sonra halkı selamladığı görüldü.

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Yabancı basın, Kim'in her geçen gün erimesini bir sağlık sorununa yordu. Ancak yerel basın uzun zamandır bu iddiaları reddediyor.

BATI'YA MESAJ

Öte yandan çoklu roketatarlar ve tanksavar füzeleri taşıyan traktörler de dahil olmak üzere bazı geleneksel silahlar da sergilendi. Geçit töreni, Batı'ya mesaj olarak yorumlandı. Törende, koronavirüse karşı mücadeleyi sembolize eden turuncu renkli koruyucu elbise giyen askerler, devlet televizyonu tarafından koronavirüsle mücadele çabalarının bariz bir sembolü olarak tanımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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