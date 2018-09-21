Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı

Özellikle Kim Jong Un'un Güney Kore lideri için seçtiği hediye bu durumu gözler önüne sermeye yetti.
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