Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı

Özellikle Kim Jong Un'un Güney Kore lideri için seçtiği hediye bu durumu gözler önüne sermeye yetti.

Kim Jong Un hediye etti

1 / 12 Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.

2 / 12 Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.

3 / 12 Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.

4 / 12 Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu.

5 / 12 Kim'in hediyesi çok değerli ve bir o kadar da ilginç.

6 / 12 Reuters'te yer alan bilgiye göre; Kim, Güney Kore liderine tam 2 ton Pine mantarı hediye etti.

7 / 12 Hediye edilen mantarın kilosu 4 bin lira.

8 / 12 Kim 2 tonluk dev bir paket yolladı.

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