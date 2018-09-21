HABER

Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 07:31 | Son Güncelleme

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki 70 yıldır süren küslüğün sona erdirilmesini isteyen liderler bu yolda oldukça bonkör davranıyor.

Özellikle Kim Jong Un'un Güney Kore lideri için seçtiği hediye bu durumu gözler önüne sermeye yetti.

Kim Jong Un hediye etti

1 / 12

Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi son zamanlarda dünyanın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.
2 / 12

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.
3 / 12

Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.
4 / 12

Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu.
5 / 12

Kim'in hediyesi çok değerli ve bir o kadar da ilginç.
6 / 12

Reuters'te yer alan bilgiye göre; Kim, Güney Kore liderine tam 2 ton Pine mantarı hediye etti.
7 / 12

Hediye edilen mantarın kilosu 4 bin lira.
8 / 12

Kim 2 tonluk dev bir paket yolladı.
9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore Kim Jong Un

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar

ABD'den İran'a suçlama: Balistik füze desteği yapıyorlar

Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

ABD'li 'özel güvenlik şirketinden' YPG/PKK'ya destek! Fotoğraflarla referans gösterdiler!

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.