Kim Kardashian bu kez küvete girdi! 'Ateş gibi nasıl dikkat çekeceğini bilir!'

Kendi kozmetik markası KKW Beauty'nin tanıtımlarını 125 milyonluk instagram hesabından yapan Kim Kardashian, yeni ruj tanıtımlarında da geleneği bozmadı.

Ateş kırmızısı rujunu su dolu bir küvette tanıtan Kardashian için, 'O ateş gibi. Her zaman nasıl dikkat çekeceğini bilir' yorumları yapıldı.

Online olarak da satılan rujun 96 TL olduğu da açıklandı.

Üç çocuğu olan Kardashian'ın geçtiğimiz günlerde taşıyıcı bir anne ile tekrar çocuğu olacağı duyuruldu. Kardashian'ın son çocuğu Stormi de taşıyıcı anneden olmuştu.

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