Kim Kardashian evinin yılbaşı dekorasyonuyla sosyal medyada tepki çekti! "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü"

Ekonomi dergisi Fortune'un "100 Güçlü Kadın" listesine giren 42 yaşındaki reality show yıldızı ve marka sahibi Kim Kardashian sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seks kasedi, skandalları, özel hayatı ve kıvrımlarıyla adından söz ettiren Kim bu sefer de zenginliğiyle ve lüks yaşantısıyla eleştiri topladı.

Son olarak "The American Horror Story: Delicate" dizisinde oyunculuk yeteneğini sergileyen Kardashian markası sayesinde de servetini katladı. Evini yılbaşı ruhuna uygun ışıklandıran ve süsleyen Kim lüks malikanesinden paylaşım yaptı.



Evin her tarafını ışıklandıran ve süsleyen yıldıza eleştiri yağdı. Kim'in evini görenler "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü","Bunun yerine bağış yapmayı dene", "Akıl hastanesine benziyor", "Gezegenin daha hızlı batmasına yardım ediyorsun" tepkileri yağdı.





