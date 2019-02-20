Kim Kardashian'ı çileden çıkaran elbise! ''Yıllarca üstümüzden kâr ettiler''

Cesur moda tasarımlarıyla dikkat çeken Fashion Nova bu kez sert kayaya çarptı.

Kim Kardashian'ın Hollywood Güzellik Ödülleri'nde giydiği Mugler elbisenin birebir kopyasını 50 dolara satışa sunan firma, Kim Kardashian'dan tepki gördü.

Sitemini twitter ve instagram hesabında anlatan Kim firma hakkında şunları yazdı: ''Bu firma yıllarca eşimin üstünden kâr etti ancak artık sessiz kalamam. Sadece 24 saat önce giydiğim Mugler elbiseyi 50 dolara satılıyorlar. Ve bunun gibi birçok yer benzer kopya taklitlerle kolay kazanç sağlıyorlar ve bunu alışkanlık haline getirdiler.

Tasarımcılar ile olan ilişkim benim için çok önemli. Onların işine büyük saygı duyuyorum. Bir elbise için haftalar, aylar hatta bir yıl düşünüyorlar ve ortaya günlerce konuşulacak bir ürün çıkıyor. Bu yüzden taklitlerden her zaman kaçının.''

Kim Kardashian'ın açıklamalarının ardından TMZ'ye açıklama yapan Fashion Nova yetkileleri de şöyle konuştu: "Fashion Nova, saatler içinde tasarımı gerçekleştirebilen ve fiyatlandırma konusunda adalete inanan ultra hızlı bir moda markası. Müşterilerimize uygun fiyatlı trendler sunmaya çalışıyoruz. Moda topluluğuna saygı duyuyoruz ve çeşitli satıcılar, tasarımcılar ile çalışıyoruz. Kim Kardashian-West, müşterilerimizin ilham aldığı dünyanın en iyi moda ikonlarından biridir. Ancak, Kim Kardashian-West ile doğrudan hiçbir projesinde çalışmadık, ancak onun etkileyici tarzı tarafından yönlendirildik. ”

Fashion Nova markası Kim Kardashian'a 1 milyon Dolar'lık teklifte bulunmuş, ancak Kardashian kabul etmemişti.

Evde kahve demlemenin püf noktaları



