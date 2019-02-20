KADIN

Kim Kardashian'ı çileden çıkaran elbise! ''Yıllarca üstümüzden kâr ettiler''

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Beşincisi düzenlenen geleneksel Hollywood Güzellik Ödülleri'nde giydiği cesur kıyafetle dikkat çeken Kim Kardashian kıyafet firmalarına da ilham kaynağı oldu. Ancak Kardashian Fashion Nova isimli şirketin birebir aynı kıyafeti satmasını ve bu şekilde kazanç sağlamalarını sosyal medyada eleştirdi.

Kim Kardashian'ı çileden çıkaran elbise! ''Yıllarca üstümüzden kâr ettiler''

Cesur moda tasarımlarıyla dikkat çeken Fashion Nova bu kez sert kayaya çarptı.

1

Kim Kardashian'ın Hollywood Güzellik Ödülleri'nde giydiği Mugler elbisenin birebir kopyasını 50 dolara satışa sunan firma, Kim Kardashian'dan tepki gördü.

2

Sitemini twitter ve instagram hesabında anlatan Kim firma hakkında şunları yazdı: ''Bu firma yıllarca eşimin üstünden kâr etti ancak artık sessiz kalamam. Sadece 24 saat önce giydiğim Mugler elbiseyi 50 dolara satılıyorlar. Ve bunun gibi birçok yer benzer kopya taklitlerle kolay kazanç sağlıyorlar ve bunu alışkanlık haline getirdiler.

5

Tasarımcılar ile olan ilişkim benim için çok önemli. Onların işine büyük saygı duyuyorum. Bir elbise için haftalar, aylar hatta bir yıl düşünüyorlar ve ortaya günlerce konuşulacak bir ürün çıkıyor. Bu yüzden taklitlerden her zaman kaçının.''

4

Kim Kardashian'ın açıklamalarının ardından TMZ'ye açıklama yapan Fashion Nova yetkileleri de şöyle konuştu: "Fashion Nova, saatler içinde tasarımı gerçekleştirebilen ve fiyatlandırma konusunda adalete inanan ultra hızlı bir moda markası. Müşterilerimize uygun fiyatlı trendler sunmaya çalışıyoruz. Moda topluluğuna saygı duyuyoruz ve çeşitli satıcılar, tasarımcılar ile çalışıyoruz. Kim Kardashian-West, müşterilerimizin ilham aldığı dünyanın en iyi moda ikonlarından biridir. Ancak, Kim Kardashian-West ile doğrudan hiçbir projesinde çalışmadık, ancak onun etkileyici tarzı tarafından yönlendirildik. ”

6

Fashion Nova markası Kim Kardashian'a 1 milyon Dolar'lık teklifte bulunmuş, ancak Kardashian kabul etmemişti.

Evde kahve demlemenin püf noktaları


Bebeklerde bez pişikleri nasıl geçer?Bebeklerde bez pişikleri nasıl geçer?
Göğüs büyütme yolları: Ameliyatlı göğüs büyütme Göğüs büyütme yolları: Ameliyatlı göğüs büyütme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Fashion Nova

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

Survivor'da Türk takımına büyük sürpriz! Acun açıkladı!

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

Kapalı kapılar ardında neler oluyor? Böyle hazırlanıyorlar

Kapalı kapılar ardında neler oluyor? Böyle hazırlanıyorlar

Ünlü oyuncunun sırrı sünnet derisinde saklı!

Ünlü oyuncunun sırrı sünnet derisinde saklı!

Moda dünyasından bir yıldız daha kaydı

Moda dünyasından bir yıldız daha kaydı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bütün parasını bunun için harcadı

Bütün parasını bunun için harcadı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Önce linç ettiler şimdi peşinden koşuyorlar

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes peşide! 'Midemi bulandırıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi 50 yaşına geldi ama kimse olduğu yaşı göstermiyor! Peki güzellik sırları ne?

Ünlü oyuncunun sırrı sünnet derisinde saklı!

Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti

Moda dünyasından bir yıldız daha kaydı

Londra Moda Haftası'nın son gününe damga vuran defile

Şeffaf ve kırbaçlı defile son güne damga vurdu

Kim Kardashian'ın da tercih ettiği lateks kıyafet çöp torbasına benzetildi!

Buna para vermeyin evde yapın! 'Çöp torbası gibi'

ABD'li şarkıcı Justin Bieber depresyonda! Sokağa ev terlikleriyle çıktı ama...

Ünlü şarkıcının 'depresyon terlik'lerinin fiyatı şoke etti

Önce batık kıl, daha sonra sivilceden kurtulma yöntemi şaşkına çevirdi

Önce kıl çıkarma yöntemi, sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.