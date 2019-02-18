Kim Kardashian'ın da tercih ettiği lateks kıyafet çöp torbasına benzetildi!

Merkezi İngiltere'de bulunan online alışveriş sitesi ASOS bugünlerde satışa çıkardığı bir ürünle kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Satışa sunulan midi elbisenin lateks kumaştan yapılması kullanıcılarda 'çöp torbası' algısına neden oldu.

'Buna bu kadar para vermenize gerek yok evdeki çöp torbalarınızla da yapabilirsiniz' diyen kullanıcılar, şirketin 'komik olduğunu, elbisenin ayrıca aşırı terlemeye' neden olacağını iddia ettiler.

Uzmanlar, Kim Kardashian, Nicki Minaj, Rita Ora, Kylie Jenner gibi ünlülerin de sıksık tercih ettiği lateks kıyafetlerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyorlar.



Kim Kardashian



Kylie Jenner



Nicki Minaj



