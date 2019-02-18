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Kim Kardashian'ın da tercih ettiği lateks kıyafet çöp torbasına benzetildi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Çevrimiçi perakende devi ASOS lateks kumaştan üretilen elbiseyi 156 TL'ye satışa çıkardı. Ancak kullanıcılar bunu 'çöp torbasına' benzeterek bu kadar para veremeyeceklerini söyledi.

Kim Kardashian'ın da tercih ettiği lateks kıyafet çöp torbasına benzetildi!

Merkezi İngiltere'de bulunan online alışveriş sitesi ASOS bugünlerde satışa çıkardığı bir ürünle kullanıcıların tepkisini çekiyor.

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Satışa sunulan midi elbisenin lateks kumaştan yapılması kullanıcılarda 'çöp torbası' algısına neden oldu.

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'Buna bu kadar para vermenize gerek yok evdeki çöp torbalarınızla da yapabilirsiniz' diyen kullanıcılar, şirketin 'komik olduğunu, elbisenin ayrıca aşırı terlemeye' neden olacağını iddia ettiler.

Uzmanlar, Kim Kardashian, Nicki Minaj, Rita Ora, Kylie Jenner gibi ünlülerin de sıksık tercih ettiği lateks kıyafetlerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyorlar.

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Kim Kardashian

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Kylie Jenner

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Nicki Minaj


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Anahtar Kelimeler:
lateks kıyafetler ASOS

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