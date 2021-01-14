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Kim Kardashian makyajı nasıl yapılır? Pürüzsüz ve mermer gibi cildinin sırrı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 07:40 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian sayesinde birçok kişi kontürlü ve ışıltılı makyaj yapmayı artık biliyor. Bilmeyenler içinse Kardashian'ın makyaj sırrını veriyoruz. İşte, Kim Kardashian gibi makyaj nasıl yapılır diye soranlara püf noktalarıyla birlikte verdiğimiz videolu cevap.

Elmacık kemiklerine, çene çizgisine, alnına ve burnuna yaptığı gölge oyunlarıyla dikkat çeken, göz makyajıyla ön plana çıkan Kim Kardashian makyajı nasıl yapılıyor?

Kim Kardashian makyajına öncelikli olarak fondötenle başlanır. Bronz tonlar tercih eden Kardashian uygulaması için siz de bu tonları tercih edebilirsiniz fakat beyaz tenli bir kişiyseniz siz de maske görüntüsü olmaması açısından teninize uygun olanı seçmeye dikkat etmelisiniz.
Allığı normalde giyeceğiniz kıyafete uygun bir ton tercih etmeniz gerekirken Kim Kardashian her daim bronz tonları tercih eder.

Dudak makyajı içinse giydiğiniz kıyafete uygun olarak ya soft renkleri tercih edebilir ya da bordo, kırımızı tonlarını tercih edebilirsiniz.

KİM KARDASHIAN MAKYAJINDA FONDÖTEN KULLANIMI NASILDIR?

Kim Kardashian makyajını yapmak için fondöten kullanımı ile uygulamamıza başlayabiliriz. Bütün yüzünüze eşit şekilde fondöteninizi dağıtabilirsiniz, fondöten sürdükten sonra göz altlarınızda morluk var ise göz altı aydınlatıcı uygulama yapabilirsiniz.

Fondöten terlemenize sebep olacağı için üzerine pudra uygulaması yapabilir, makyajınızı sabitleyebilirsiniz.

Pudra uygulamasından sonra far uygulamasına geçeceğiz, farlar zemini bozmasından diye göz altınıza bolca pudra koyabilirsiniz. Kim Kardashian genelde altın sarısı tonlar kullandığı için far uygulamasını bu renkleri kullanarak başlıyoruz.

Kahverengi ton ile hafif bir gölgelendirme yapıyoruz. Gözünüzün kenar kısmına yumuşak şekilde kahverengi ile gölgelendirme yapabilİrsiniz. Kaşlarınız zayıfsa kaş kalemi ile de dolgunlaştırabilirsiniz.
Göz altı çalışmamızda ise kahverengi tonlar kullanacağız. Yine aynı şekilde gölgelendirme yapılan göz altına hafif bir hat yapacağız. Gözünüzün içine sürdüğünüz kalemi fırça ile dağıtırsanız da aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Dumanlı bir göz ifadesi için uygulamamızı kalın yaptık.
Uzun kirpikleri çok seven Kim Kardashian için takma kirpik uygulaması yapacağız.
Alt kirpikleri ise bolca rimelleyeceğiz. Rimelin daha yoğun gözükmesi için bir kaç kat uygulama yapabilirsiniz.

KİM KARDASHIAN MAKYAJINDA ALLIK NASIL SÜRÜLÜR?

Kim Kardashian makyajı yaparken allık sürerken küçük bir uygulama yapacağız. Elmacık kemiklerinizin belirgin olması için, fırçanızı sıkın ve elmacık kemiği hattınıza bir gölgelendirme yapın. Sonrasında sie allığınızı yukarıya doğru sürebilirsiniz.

Kim Kardashian yüzünün diğer bölgelerine de bronz allık kullandığı için allık uygulamanızı tüm yüzünüze dağıtabilirsiniz.

KİM KARDASHIAN MAKYAJINDA RUJ NASIL SÜRÜLÜR?

Kim Kardashian normalde soft renkleri veya bordolar tercih eder. Biz bugün mankenimizde soft renkleri tercih edeceğiz. Öncelikle dudak kalemi ile dudak çevremizden geçeceğiz.Koyu renk ruj kullanacak olanlar, koyu bir dudak kalemini de tercih edebilirler.
Ruj uygulamasında, yumuşak bir renk tercih ediyor ve fırça ile uyguluyoruz. Açık renkler dudağınızı her zaman dolgun gösterecek, koyu renkler ise olduğundan biraz daha ince gösterecektir.
Bu uygulamaları takip ederek, Kim Kardashian makyajını yapabilirsiniz.

KİM KARDASHIAN MAKYAJININ PÜF NOKTALARI


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