Kim Kardashian makyajı nasıl yapılır? Pürüzsüz ve mermer gibi cildinin sırrı...

Elmacık kemiklerine, çene çizgisine, alnına ve burnuna yaptığı gölge oyunlarıyla dikkat çeken, göz makyajıyla ön plana çıkan Kim Kardashian makyajı nasıl yapılıyor?

Kim Kardashian makyajına öncelikli olarak fondötenle başlanır. Bronz tonlar tercih eden Kardashian uygulaması için siz de bu tonları tercih edebilirsiniz fakat beyaz tenli bir kişiyseniz siz de maske görüntüsü olmaması açısından teninize uygun olanı seçmeye dikkat etmelisiniz.

Allığı normalde giyeceğiniz kıyafete uygun bir ton tercih etmeniz gerekirken Kim Kardashian her daim bronz tonları tercih eder.

Dudak makyajı içinse giydiğiniz kıyafete uygun olarak ya soft renkleri tercih edebilir ya da bordo, kırımızı tonlarını tercih edebilirsiniz.

KİM KARDASHIAN MAKYAJINDA FONDÖTEN KULLANIMI NASILDIR?

Kim Kardashian makyajını yapmak için fondöten kullanımı ile uygulamamıza başlayabiliriz. Bütün yüzünüze eşit şekilde fondöteninizi dağıtabilirsiniz, fondöten sürdükten sonra göz altlarınızda morluk var ise göz altı aydınlatıcı uygulama yapabilirsiniz.

Fondöten terlemenize sebep olacağı için üzerine pudra uygulaması yapabilir, makyajınızı sabitleyebilirsiniz.