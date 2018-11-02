Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

38 yaşındaki Kim Kardashian bu kez Body I ve Body II adını verdiği parfümleriyle gündemde. 'Her formda kadın vücudunu kucaklamamız gerekir' diyen Kardashian parfümlerinin farkındalık oluşturmasını istiyor.

Kampanya görüntülerinde, çeşitli şekillerde ve boyutlarda çıplak kadın görüntüleri kullanılıyor.

Kardashian, ''bu kadın bedenlerini göstermemizdeki amaç tüm kadınları kucaklamamız bilincinde olmamız. Fotoğraflarda çatlakları, selülitleri olan kadınları görüyorsunuz. Bunlar bizim gerçeğimiz. Kadınların kendilerine güven duymaları için bir farkındalık oluşturmak istedik'' diye konuşuyor.

Kadın fotoğrafları farklı renklerde, şekillerde ve boyutlarda, bazıları ise toz veya boyayla kaplanmış gibi görünüyor.

Görüntüler inanılmaz derecede riskli ve gerçekten Instagram'ın kurallarını yıkacak gibi duruyor.

Kardashian'ın parfümleri bergamot, Mandarin, hindistancevizi suyu ve neroli, portakal çiçeği, yasemin, ylang ylang özlerinden oluşuyor.

Kim Kardashian, çıplaklığını markasının ayırt edici özelliklerinden biri olarak görüyor. Kardashian 2011'de beni bundan sonra asla çıplak göremeyeceksiniz demişti.



