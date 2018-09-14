Kim Kardashian Paris Hilton'u mu taklit ediyor?

Kozmetik markası KKW Beauty’i her geçen gün büyüten Kim Kardashian Cherry Blossom adını verdiği yeni koleksiyonu tanıtmak için vücudunu kiraz çiçekleri ile donattı.

Bronz ve böğürtlen tonların hakim olduğu 10 tondan oluşan far paleti, 3 allık, 8 ruj ve 3 dudak kaleminden oluşan koleksiyonu Kim Kardashian ‘Bu pembe çiçeklerle bezeli ağaçlara olan aşkımdan ilham aldım’ sözleriyle anlattı.

Ancak Kardashian'ın bu pozları geçtiğimiz yıl benzer pozları veren Paris Hilton'u anımsattı. Kardashian'ın pozlarından bir gün sonra kendi fotoğraflarını yayınlayan Hilton'un vücudu kırmızı gül yapraklarıyla bezeliydi.

İngiliz DailyMail gazetesi ikilinin bu pozlarına 'bombaların savaşı' adını verdi.

Kim'in iki fotoğrafı 4 milyon beğeni alırken, Paris'in kareleri 500 binin altında kaldı. Sosyal medya kullanıcıları da bu benzerlik karşısında kayıtsız kalamadı. Ve Paris'e, 'Kim seni taklit ediyor. Bu işi önce sen yaptın' şeklinde yorumda bulunuyorlar.

Önceden sık sık birbirleriyle görüşen Kim ve Paris 2006 yılından beri görüşmüyor.



