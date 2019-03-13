Kim Kardashian poposu yaptırayım derken, tuzağa düşmeyin

Este Aura Estetik Merkezi CEO’su ve Sağlık Turizmi Uzmanı Emre Korkmaz, ABD başta olmak üzere, estetik turistleri çeken ülkelerde artış gösteren sahte kalça büyütme işlemleri hakkında şu bilgileri verdi:

SAHTE POPO ESTETİKÇİLERİ

“FBI istatistikleri kendini kalça büyütme işlemi yapan doktorlar olarak tanıtan kişi sayısında artış olduğunu ve bunun özellikle Florida, New York, Texas ve California’da yaygınlaştığını göstermektedir. Aynı şekilde medikal turistlerin seyahat ettiği ülkelerden de kalça büyütme işlemi yapan sahte doktorların sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz.

ZEYTİNYAĞI YA DA SÜPER YAPIŞTIRICI!

Tıbbi bakımdan güvenli bir işlem olan vücudun bir yerinden yağ alıp başka bir bölgesine enjekte etme işlemi yerine dolandırıcılar, zeytinyağı ya da süper yapıştırıcı gibi şeyler enjekte etmektedir. En kötüsü de sahte kalça büyütme işleminin belirtilerinin ortaya çıkması aylar sürüyor. Kalça büyütme dolandırıcılarının kurbanları yeni kalçalarından mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaşamaya başlarken, ağrıların ve görüntüde bozulmaların ortaya çıkması ile hayal kırıklığına uğruyor.