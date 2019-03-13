KADIN

Kim Kardashian poposu yaptırayım derken, tuzağa düşmeyin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, Beyonce ve Nicki Minaj gibi meşhur büyük kalçalara sahip olmak isteyen kadınlar estetik cerrahlara koşuyor. Ancak bu işlem için artan talebin oluşturduğu karanlık bir iş alanı var: Tehlikeli ve illegal kalça enjeksiyonu. Uzmanlar, kadınları dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyor.

Kim Kardashian poposu yaptırayım derken, tuzağa düşmeyin

Este Aura Estetik Merkezi CEO’su ve Sağlık Turizmi Uzmanı Emre Korkmaz, ABD başta olmak üzere, estetik turistleri çeken ülkelerde artış gösteren sahte kalça büyütme işlemleri hakkında şu bilgileri verdi:

SAHTE POPO ESTETİKÇİLERİ

“FBI istatistikleri kendini kalça büyütme işlemi yapan doktorlar olarak tanıtan kişi sayısında artış olduğunu ve bunun özellikle Florida, New York, Texas ve California’da yaygınlaştığını göstermektedir. Aynı şekilde medikal turistlerin seyahat ettiği ülkelerden de kalça büyütme işlemi yapan sahte doktorların sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz.

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ZEYTİNYAĞI YA DA SÜPER YAPIŞTIRICI!

Tıbbi bakımdan güvenli bir işlem olan vücudun bir yerinden yağ alıp başka bir bölgesine enjekte etme işlemi yerine dolandırıcılar, zeytinyağı ya da süper yapıştırıcı gibi şeyler enjekte etmektedir. En kötüsü de sahte kalça büyütme işleminin belirtilerinin ortaya çıkması aylar sürüyor. Kalça büyütme dolandırıcılarının kurbanları yeni kalçalarından mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaşamaya başlarken, ağrıların ve görüntüde bozulmaların ortaya çıkması ile hayal kırıklığına uğruyor.

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FİYATI ÇOK UCUZSA ŞÜPHELENİN

Riskleri son derece yüksekken insanları bu dolandırıcı doktorlara gitmeye götüren şey nedir?

Plastik cerrahi şarlatanları genellikle indirimli fiyatlarla büyük vaatlerde bulunurlar. Fiyat çok ucuz ise şüphelenmelisiniz. Gerçek şu ki yıllar süren yoğun çalışma alanından gelen eğitimli, hassasiyet sahibi ve sanatsal bir göz olmadan istenen estetiği elde etmek imkânsızdır.

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Sahte cerrahlar ucuza muhteşem sonuçlar elde etmekten söz ederlerse bu durumdan şüphelenin.

Size operasyon yapacak cerrahın ulusal plastik cerrahi derneğine üye olup olmadığını, plastik cerrahi sertifikası olup olmadığını ve yaptırmak istediğiniz işlem için gerekli eğitimi almış olup olmadığını mutlaka araştırın.”


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Anahtar Kelimeler:
estetik kalça estetiği

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