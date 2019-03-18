"Kim manifesto diyorsa katilin iş birlikçisidir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni." dedi.

Malkoç, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü olduğunu söyledi.

Türk milletinin önemli bir millet olduğunu ifade eden Malkoç, "Tarihimizde zaferlerle dolu çok anlamlı günler var. Bunlardan biri de 18 Mart'tır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan biridir." dedi.

Malkoç, 40 yıldır terör örgütü PKK'ya karşı mücadele verildiğini anlatarak, "Kolay değil, 40 yıl. PKK terör örgütü, 3 çapulcunun bir araya gelerek kurduğu örgüt değildir sadece. Tıpkı bizi Çanakkale'de yıkmaya çalışıp da boylarının ölçüsünü alanlar var ya onların, istihbarat örgütlerinin silahla, parayla, bilgiyle destekledikleri bir örgüt. PKK terör örgütü, Kürtlerin hakkını da müdafaa ediyor değil. Sadece Türkiye'yi yıkmak, Türkiye'ye zarar vermek için kurulan bir örgüttür. Tıpkı FETÖ terör örgütü gibi... Ama çok şükür, bu asil millet, hepsine de gerekeni yaptı." diye konuştu.