HABER

"Kim manifesto diyorsa katilin iş birlikçisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni" - "Manifesto değil, katillerin beyannamesi o. Kim ona manifesto diyorsa o katilin işbirlikçisidir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni." dedi.

Malkoç, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü olduğunu söyledi.

Türk milletinin önemli bir millet olduğunu ifade eden Malkoç, "Tarihimizde zaferlerle dolu çok anlamlı günler var. Bunlardan biri de 18 Mart'tır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan biridir." dedi.

Malkoç, 40 yıldır terör örgütü PKK'ya karşı mücadele verildiğini anlatarak, "Kolay değil, 40 yıl. PKK terör örgütü, 3 çapulcunun bir araya gelerek kurduğu örgüt değildir sadece. Tıpkı bizi Çanakkale'de yıkmaya çalışıp da boylarının ölçüsünü alanlar var ya onların, istihbarat örgütlerinin silahla, parayla, bilgiyle destekledikleri bir örgüt. PKK terör örgütü, Kürtlerin hakkını da müdafaa ediyor değil. Sadece Türkiye'yi yıkmak, Türkiye'ye zarar vermek için kurulan bir örgüttür. Tıpkı FETÖ terör örgütü gibi... Ama çok şükür, bu asil millet, hepsine de gerekeni yaptı." diye konuştu.

- "Yüreğimiz dağlandı"

Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısının basit bir terör saldırısı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da, cuma namazı saatinde bir katil, cani, terörist, namaz kılan insanları şehit etti. Yüreğimiz burkuldu, yüreğimiz dağlandı. Olaya bakıyorsunuz, öyle sunuyorlar ki bir cani çıkmış, bilgisayar oyunlarından etkilenmiş, Müslümanları katletmiş... Bir de diyorlar ki 74 sayfalık manifesto yayınladı. Yerin dibine girsin o manifesto. Manifesto değil, katillerin beyannamesi o. Kim ona manifesto diyorsa o katilin işbirlikçisidir. Maalesef ülkemizde de bazı gafiller, televizyon programcıları ya da haber yapıcıları bunu söylüyor. Basit bir terör saldırısı değil ki..."

Dünyada İslam düşmanlığının yayılmasının istendiğine dikkati çeken Malkoç, "Manifesto dedikleri o katliam beyannamesinde, İstanbul'un Hristiyanlar tarafından tekrar alınacağını, bütün minarelerin yıkılacağını, başta Ayasofya'nın minarelerinin yıkılacağını yazmış. Senin atalarının gücü yetmedi, Haçlıların gücü yetmedi, Çanakkale'ye gelenlerin gücü yetmedi. Hadi gel de yık bakalım, görelim seni. Bu milletin asil evlatları var, asil evlatları. Kolay mı bu iş? Bu katillerin arkasında örgütler var. Öyle bir kişi çıkacak, silahın üzerine bizim de bilmediğimiz beyannameler yazacak, Cumhurbaşkanımızı katliam için hedefe koyacak, öyle kendiliğinden olacak iş değil bu." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, dünyada en hızlı yayılan dinin İslamiyet olduğunu, bununla iftihar ettiklerini sözlerine ekledi.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştıHatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı
'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi'Allah' lafzına göre yapılan camide sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında yangın

Arnavutköy'de fabrika yangını

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.