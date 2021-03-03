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Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yarışma bitti mi? Açıklama bekleniyor

03.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yarışma bitti mi? Açıklama bekleniyor

ATV ekranlarında ekrana gelen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı çok sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bugünün yayın akışında yok. Bu durum izleyicilerinin aklına "kim milyoner olmak ister neden yok" sorusunu getirdi. ATV tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

2011 yılında Kenan Işık sunuculuğunda başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 10 yıldır büyük bir kitle tarafından sevilerek takip ediliyor. Kenan Işık'ın hastalığı sebebiyle daha sonra birkaç kere sunucu değiştiren yarışma programını şu anda Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu hafta neden yok? Yarışma final kararı mı aldı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER PROGRAMINI KİM SUNUYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ilk olarak 2 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanmaya başladı ve o günden beri ATV ekranlarında karşımıza çıkıyor. 10 yıldır devam eden ve severek izlenen bu program eğlenirken kazandırıyor, kazandırırken öğretiyor.

Kim Milyoner Olmak İster programını bugüne kadar 4 farklı sunucu sundu. İlk olarak 2011 - 2014 yılları arasında Kenan Işık tarafından sunulan program, Kenan Işık'ın yaşadığı sağlık problemleri yüzünden 2014 yılında Selçuk Yöntem tarafından sunulmaya başladı. 2014 - 2017 yılları arasında Selçuk Yöntem programın sunuculuğunu üstlendikten sonra yerini Murat Yıldırım'a devretti.

Murat Yıldırım da çok sevilen yarışma programını 2017 - 2019 yılları arasında sundu. Murat Yıldırım'ın ardından koltuk Kenan İmirzalıoğlu'na geçti ve sevilen yarışmacı 2019 yılından bu yana Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU HAFTA NEDEN YOK

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışması her cumartesi ATV ekranlarında seyircilerin beğenisine sunuluyor. Bu haftanın yayın akışında yer almaması izleyicilerin kim milyoner olmak ister bitti mi düşünmesine sebep oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİRİLDİ?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yerine artık cumartesi günleri ATV'nin yeni dizisi olan "Kardeşlerim" ekrana geliyor. ATV yarışmanın bitip bitmediğine dair bir açıklama yapmadı. Bütün Kim Milyoner Olmak İster seyircileri yarışmanın hangi gün ekranlara geleceğini merak ediyor.

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