Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yarışma bitti mi? Açıklama bekleniyor

2011 yılında Kenan Işık sunuculuğunda başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 10 yıldır büyük bir kitle tarafından sevilerek takip ediliyor. Kenan Işık'ın hastalığı sebebiyle daha sonra birkaç kere sunucu değiştiren yarışma programını şu anda Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster bu hafta neden yok? Yarışma final kararı mı aldı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER PROGRAMINI KİM SUNUYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ilk olarak 2 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanmaya başladı ve o günden beri ATV ekranlarında karşımıza çıkıyor. 10 yıldır devam eden ve severek izlenen bu program eğlenirken kazandırıyor, kazandırırken öğretiyor.

Kim Milyoner Olmak İster programını bugüne kadar 4 farklı sunucu sundu. İlk olarak 2011 - 2014 yılları arasında Kenan Işık tarafından sunulan program, Kenan Işık'ın yaşadığı sağlık problemleri yüzünden 2014 yılında Selçuk Yöntem tarafından sunulmaya başladı. 2014 - 2017 yılları arasında Selçuk Yöntem programın sunuculuğunu üstlendikten sonra yerini Murat Yıldırım'a devretti.

Murat Yıldırım da çok sevilen yarışma programını 2017 - 2019 yılları arasında sundu. Murat Yıldırım'ın ardından koltuk Kenan İmirzalıoğlu'na geçti ve sevilen yarışmacı 2019 yılından bu yana Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.