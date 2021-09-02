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Kim milyoner olmak ister? programında hastalığını açıklamıştı, hayatını kaybetti

02.09.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin "Kim milyoner olmak ister?" programıyla tanıdığı, 44 yaşındaki öğretim görevlisi Başak Bozan hayatını kaybetti.

Kim milyoner olmak ister? programında hastalığını açıklamıştı, hayatını kaybetti

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı "Kim milyoner olmak ister?" programı beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söyledi. Dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirten 16 yıllık İngilizce öğretmeni Başak Bozan, öğrencilerinden bahsederken hem duygulandı, hem de duygulandırdı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

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Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

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Başak Bozan, bugün Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de toprağa verilecek.

(DHA)

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