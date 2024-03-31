Kimler öncelikli oy kullanabilir? Oy kullanmada kimlerin önceliği var? Oy kullanırken engellilere öncelik var mı?

Seçim günü oy kullanma saati içerisinde bazı kişilere oy kullanmaları için öncelik tanınmaktadır. Bilindiği üzere 18 yaşını bitirmiş ve seçmen kütüğünde kaydı yapılmış her birey oy kullanma hakkına sahiptir. Oy kullanmak gerek siyasi süreçleri gerekse demokrasinin işleyiş süreçlerini yakından ilgilendiren önemli bir eylem olarak bilinmektedir. Seçimlerde çeşitli nedenlerden kaynaklı bazı seçmenlere oy kullanımı sırasında öncelik verilebilmektedir.

Kimler öncelikli oy kullanabilir?

Oy kullanım hakkına sahip herkesin günü geldiğinde oyunu vermesi oldukça önemli bir konudur. Oy kullanımı esnasında bazı seçmen özelliği taşıyan kişilere öncelik tanınabilmektedir. Bu noktada oy kullanmada kimlerin önceliği bulunmaktadır konusu karşımıza çıkabilir.

Oy kullanma hakkına sahip olanların seçim günlerinde ve oy verme saatleri içerisinde sandıklara gidip oylarını vermeleri, vatandaşlık görevleri arasında yer almaktadır. Oy vermek, demokrasinin yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Oy kullanımı sırasında bazı kişilerin beklemesine izin verilmez ve öncelikle o kişilerin oy kullanması sağlanır.

Oy kullanmada kimlerin önceliği var?

Oy kullanma hakkına sahip olup oy verme yönünde herhangi bir engeli olmayan seçmenler, seçim gününde sandık başlarına giderek oylarını kullanabilmektedir. Oy kullanımı sırasında bazı kişilere özel olarak oy kullanabilmeleri için öncelik verilmektedir. Oy kullanmada önceliği olan kişiler şunlardır:

Hasta olan bireyler

Hamilelik döneminde olan kadınlar

Yaşlılar

Engelli bireyler

Oy kullanımında önceliği olan bu bireylere yardım eden kişilerin de oy kullanmasına müsaade edilebilmektedir. Ayrıca buna ek olarak görevli olan güvenlik güçlerinin de oy kullanımı sırasında bekletilmeden oylarını kullanabilme şansları bulunmaktadır.

Oy kullanırken engellilere öncelik var mı?

Seçim gününde oy kullanmak, oy verme hakkı olan her bireyin asli görevlerinden biridir. Oy kullanırken bazı kişilere oy kullanımı esnasında öncelik verilebilmektedir. Bu kişiler yaşı çok ileri olanlar, hamileler, hastalığı olan bireyler ile birlikte engelli bireylerdir. Yani, oy kullanırken engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verebilir.





