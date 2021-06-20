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Kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü: Ne olur biri bana yardım etsin

20.06.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de yolda düşürülen bir cüzdandaki kimliği kullanarak şirket kuran dolandırıcılar, kestikleri naylon faturalarla talihsiz adamı binlerce liralık borca soktu. Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen temizlik işçisi, "Ne olur birisi bana yardım etsin" dedi.

Kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü: Ne olur biri bana yardım etsin

Olay, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Bilal Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL’lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

KAYIP İLANI VERDİ, TUTANAK TUTTURDU AMA...

Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Bilal Ersöz, “2017’den 2019’a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğüne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım.

BİR AYDA ŞİRKET KURMUŞLAR!

O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığından tebligat zarfı geldi. Ben kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize 'Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesinde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana.

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"NE OLUR BİRİ BANA YARDIM ETSİN"

Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL’lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin” dedi.

İHA

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İstanbul Arnavutköy

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