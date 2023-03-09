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Kimlik yenileme harç ödeme işlemleri nedir, ne kadar? Harç ve değerli kâğıt bedeli ödeme nasıl yapılır?

04.03.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kimlik başvuruları 14 Mart 2016 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Bu uygulama dahilinde İç İşleri Bakanlığı tarafından belirtilen 31 Aralık 2023 son tarihine dek tüm eski tip kimliklerin yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili kuruma yeni kimlik başvurusu yapmadan önce gerçekleştirilmesi gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerden biri de kimlik yenileme bedelinin yatırılmasıdır. Harç ve değerli kâğıt bedeli ödeme nasıl yapılır?

Kimlik yenileme harç ödeme işlemleri nedir, ne kadar? Harç ve değerli kâğıt bedeli ödeme nasıl yapılır?

Eski tip kimlik kartlarını yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştirmek için başvuru yapmak isteyen Türk vatandaşları tüm işlemlerini İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirebilmektedirler. Farklı seçenekler üzerinden yeni kimlik başvurusu yapmadan önce ilgili genel müdürlüklerden başvuru işlemi için randevu alınması gerekmektedir. Randevular internet üzerinden, şahsen başvuru yaparak ya da çağrı merkezi aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

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Yeni kimlik ödemeleri nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ya da pasaport işlemleri için değerli kâğıtlar bedeli internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Harç ve değerli kâğıt bedeli ödemesi kapsamında kimlik yenileme bedelinin yatırılması ve ödemenin ispatı olarak bir makbuzun ya da dekontun yeni kimlik başvurusu sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Kimlik yenileme harç ödemeleri PTT şubelerinden yapılabilmektedir. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı tarafından yönlendirilen, anlaşmaları bulunan bankalar aracılığı ile de değerli kağıt bedeli ödemesi yapılabilmektedir. Yeni kimlik başvurusundan önce randevu alınması gerekir. Şahsen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerine gidilerek randevu alabilmek mümkündür. Ancak bu kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile de randevu alınabilmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait Alo 199 numaraları çağrı merkezinden kimlik yenileme başvurusu için randevu almak da mümkündür. Alınan randevunun gününden ve saatinden önce bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

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Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi, e-Devlet hesabı, müdürlükler ya da çağrı merkezi üzerinden randevu almak
  • Verilen randevu tarihi ve saatinden önce gerekli olan şu belgeleri tamamlamak: Eski kimlik kartı, kimlik yenileme bedelinin yatırıldığına dair dekont ya da makbuz
  • Alınan randevu tarihinde ve saatinde randevu veren genel müdürlükte hazır bulunmak

Yapılan başvuru işleminin ardından on beş iş günü içinde yeni kimlikler teslim edilmektedir. Yeni kimlikler PTT aracılığı ile kişiye elden iletilmektedir. Posta ile yeni kimlik gelene dek geçerli olan geçici kimlik belgesi, işlem sırasında kişiye verilmektedir. Yeni kimlik başvurusundan önce kimlik yenileme bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme anlaşmalı olan bankalara elden ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. PTT şubelerine de kimlik yenileme bedeli ödemesi yatırılabilmektedir. Ödemeler mobil uygulamalar, internet sitesi ya da bankamatikler aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru sırasında bu ödemenin yapıldığına dair kanıt niteliği taşıyan belgenin kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

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Yeni kimlik kartı başvurusu ödemesi nereden yapılır?

Yeni kimlik kartı başvurusu için ödemenin yapılabileceği anlaşmalı kurumlar ve bankalar şu şekildedir:

  • PTT şubeleri
  • Vergi Dairesi
  • Ziraat Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Anadolu Bank
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Akbank
  • Denizbank
  • Citibank
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Turkishbank
  • Türkiye Garanti Bankası
  • Turkland Bank
  • Aktif Yatırım Bankası
  • ING Bank
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