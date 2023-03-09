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Kimlik yenileme son tarih ne zaman, eski kimliklerin kullanım süresi ne zaman bitiyor? Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenileme ne zaman bitiyor?

04.03.2023 03:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski tip kimlik kartlarının yeni tip kimlik kartları ile değiştirilme işlemleri devam etmektedir. İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalara göre belirlenen son tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ipli olan yeni tip kimlik kartlarını kullanması gereklidir. Yeni tip kimlik kartları için başvurular şahsen, internet üzerinden ya da çağrı merkezleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Peki, eski kimliklerin kullanım süresi ne zaman bitiyor?

Kimlik yenileme son tarih ne zaman, eski kimliklerin kullanım süresi ne zaman bitiyor? Nüfus cüzdanı ve ehliyet yenileme ne zaman bitiyor?

Resmî zorunluluk nedeniyle yeni kimlik kartı için başvuru yapacak olan kişilerin öncelikle randevu alması ve gerekli olduğu öne sürülen bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Belirlenmiş ve açıklanmış olan kimlik yenileme son tarihine kadar başvurunu yapılmış olması son derece önemlidir. Nüfus cüzdanı yenileme son tarihine kadar yeni tip kimlik kartı için başvuru yapmayan kişiler için ağır para cezalarının uygulanacağı söylenmektedir. Ceza tutarı olarak net bir rakam henüz belirtilmemiştir. Verilecek olan yeni kimlik kartlarının son geçerlilik tarihleri kimlik kartlarının üzerinde yer almaktadır.

Eski kimliklerin kullanım süresi ne zaman bitiyor?

Eski kimlik geçerlilik süresi olarak İç İşleri Bakanlığı tarafından açıklanmış olan son tarih 31 Aralık 2023 tarihidir. 2024 yılının, yeni tip kimlik başvurusu için son tarih olduğu belirtilmiştir. Açıklanan tarihe kadar yeni tip kimlik kartı için başvuru yapılmayan kişiler için ceza uygulanacağı belirtilmiştir.

Yeni kimlik süresi uzatıldı mı?

Kimlik değiştirme son tarih için belirlenmiş olan sürenin İç İşleri Bakanlığına bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait resmî internet sayfasında da yer alan bilgiye göre 31 Aralık 2023 yılında dolacağı söylenmektedir. Bu tarihin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Yeni tip çipli kimlik kartları dışında ehliyetlerin yenileme süresi için de net bir son tarih verilmiştir. Daha önce 2022 yılı içinde olacağı söylenen tarih daha ileri bir tarihe uzatılmıştır. Buna göre ehliyet yenileme son tarih olarak 31 Aralık 2024 tarihi verilmiştir.

2024 yılının Aralık ayına kadar ehliyet değiştirmeyen araç sürücüleri ve araç sahipleri için ceza uygulanacağı açıklanmıştır. Ehliyet yenileme başvurusu içinde daha öncesinde randevu almak gereklidir. Randevular, telefon, mobil uygulama ya da internet siteleri dışında şahsen de alınabilmektedir. Alınan randevu tarihinde ve saatinde ilgili kurumlarda bulunmak ve istenen evrakları teslim etmek gereklidir.

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Ehliyet yenilemek için gerekli olan evraklar nedir?

Ehliyet yenilemek için gerekli olan evraklar şu şekildedir:

  • Ehliyetin sahibi olan kişinin kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı ya da pasaport kabul edilmektedir.)
  • Sürücüye ait sağlık raporu
  • Ehliyet yenileme ücretinin ödendiğini kanıtlayan, anlaşmalı bankalara, PTT şubelerine yatırıldığını ispatlayan makbuz, hesap belgesi ya da benzeri bir belge
  • Son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf
  • Eski sürücü belgesi
  • Kan grubunun yazılı olduğu belge ya da kart
  • Adli sicil belgesi

Yeni tip ehliyet alabilmek için gerekli olduğu beyan edilen belgeler hazırlandıktan sonra tercih edilen en yakında olan nüfus müdürlüklerine gitmek yeterli olacaktır. Gidilebilecek olan nüfus müdürlüğünde yapılacak başvuru işlemi için önceden randevu alınmalıdır. Randevular şahsen yapılabildiği gibi mobil uygulamalar ya da internet sitesi aracılığı ile de yapılabilmektedir. Başvurunun yapılacağı yerler şu şekildedir:

  • e-Devlet kişisel hesabında yer alan Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu sayfası
  • (En yakın olan) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesi (randevu.nvi.gov.tr)
  • Nüfus Müdürlüğüne ait olan Çağrı Merkezi Alo 199

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