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Kimlik yenileme için ne gerekli, yeni kimlik ücreti nereye yatırılır? Kimlik kartı yenilemek için ne yapmak gerekir, 15 yaş altı yeni kimlik için gerekli belgeler nedir?

04.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Türk vatandaşının sahip olduğu nüfus cüzdanları 2016 yılı itibarıyla çipli kimlik kartları ile değiştirilmeye başlanmıştır. Resmî kaynaklarda yer alan bilgilere göre yeni tip kimlik kartı kullanmak için son süre 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Cezaya düşmemek için vatandaşların en kısa sürede yeni kimlik için ilgili kurumlara başvuru yapması gerekmektedir. Kimlik kartı yenilemek için ne yapmak gerekir?

Kimlik yenileme için ne gerekli, yeni kimlik ücreti nereye yatırılır? Kimlik kartı yenilemek için ne yapmak gerekir, 15 yaş altı yeni kimlik için gerekli belgeler nedir?

Eski tip kimlik kartlarından yeni tip çipli kimlik kartlarına geçiş için yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. İlgili kuruma başvuru yapmadan önce internet ya da mobil uygulamalar üzerinden veya şahsen ya da çağrı merkezleri aracılığı ile randevu alınmalıdır. Kimlik yenileme için ne gerekli olduğu ve yeni kimlik başvurusu için yatırılması gereken miktar bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti İş İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde yer almaktadır.

Kimlik kartı yenilemek için ne yapmak gerekir?

Yeni tip çipli kimlik kartlarına geçebilmek için başvuru yapmadan önceki ilk adım randevu almaktır. Randevu almak için kişisel e-Devlet hesabı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çağrı merkezi olan Alo 199’u arayabilmek mümkündür. En yakın genel müdürlüğe gidilerek başvuru da alınabilmektedir. Randevu için verilen tarihte ve saatte randevu alınan genel müdürlükte bulunulması önemlidir. Randevuya gidilemeyecekse randevu saatinden en az yarım saat önce randevu iptal edilmelidir.

Alınan randevuya giderken başvuru için gerekli olduğu beyan edilen belgelerin hazır bulunması gerekir. Ayrıca başvuru işleminden önce yeni kimlik başvurusu için gerekli ödemenin anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine yatırılmış olması gerekmektedir.

Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadar? Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Yeni kimlik ücreti nereye yatırılır?

Kimlik yenileme, kayıp kimlik ya da farklı bir nedenle kimlik yenileme başvurusu yapılacaksa gerekli olan bazı belgeler vardır. Bu belgelerden biri de kimlik yenileme ücretinin yatırıldığını ispat eden makbuz ya da hesap belgesi ve benzeri bir ödeme belgesidir. Yeni kimlik başvurusu için ücretler internet üzerinden ya da elden veya bankamatikler aracılığı ile yapılabilmektedir. PTT şubelerinden ödeme yapılabileceği gibi anlaşması bulunan bankalara da ödeme gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bu bankaların listesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında güncel olarak yer almaktadır. Anlaşmalı bankalardan bazıları şunlardır:

  • İş Bankası
  • Vakıfbank
  • Halk Bankası
  • Ziraat Bankası
Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme son tarih ne zaman?

Kimlik yenileme için gerekli belgeler ise on beş yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı için şu şekilde belirtilmiştir:

  • Mevcut nüfus cüzdanı
  • Son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf
  • Kimlik yenileme bedelinin yatırıldığına dair ödeme belgesi

15 yaş altı yeni kimlik için gerekli belgeler kişinin velisi, vasisi ya da vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edilebilmektedir. Başvuru on beş yaş altı vatandaşların resmi vasileri tarafından yapılabilmektedir. Bu vatandaşlar için gerekli belgeler şunlardır:

  • Eski nüfus cüzdanı
  • Kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair dekont ya da ödeme belgesi
  • Son altı ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf
Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme randevusu nasıl alınır? Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Yeni kimlik kartı ne kadar sürede çıkar?

Randevu ve başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından kişilere kimlik yerine geçecek bir belge verilmektedir. Eski tip nüfus cüzdanları şubede işlem sırasında imha edilmektedir. Bu işlemi takip eden on beş günlük bir süre içinde yeni kimlik kartları PTT aracılığı ile vatandaşlara teslim edilmektedir. Kimliğin durumunu ve başvuru sürecini e devlet üzerinden takip edebilmek de mümkündür.

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