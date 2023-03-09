HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Kimlik yenileme randevusu numarası nedir?

Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Kimlik yenileme randevusu numarası nedir?

04.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 14 Mart 2016 yılında başlayan kimlik yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Eski tip kimlik kartı kullanan kişilerin en kısa sürede yeni tip çipli kimlik kartı almak için başvuru yapması gerekmemektedir. Başvurulardan önce yapılması gereken yetkili kurumlardan randevu alma işlemidir. Randevu almak için farklı seçenekler bulunmaktadır. Kimlik yenileme randevusu numarası nedir?

Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Kimlik yenileme randevusu numarası nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Uygulaması için eski tip kimlik kartlarını yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştirmek isteyenler gerekli koşulları sağladıktan sonra başvuru yapabilmekte ve on beş iş günü içinde yeni kimliklerini teslim alabilmektedirler. Gerekli olduğu beyan edilen belgelerin hazırlanması ve kimlik yenileme ücretinin yatırılmasının ardından başvuru yapılabilmektedir. Ancak başvuru yapmadan önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir.

Kimlik yenileme için ne gerekli? Kimlik yenileme için ne gerekli?

Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Kimlik yenilemek için İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kimlik yenileme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için herhangi bir Nüfus ve Vatandaşları İşleri Genel Müdürlüğüne gidilebilmektedir. Ancak başvuru yapmadan önce kurumdan randevu alınması gereklidir.

Randevular internet üzerinden, şahsen ya da telefon ile alınabilmektedir. İnternet üzerinden e devlet uygulaması ya da internet sitesinden randevu almak mümkündür. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi aracılığı ile de randevu alınabilmektedir. İş İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet vere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan çağrı merkezi aranarak da randevu alınabilmektedir. Kimlik yenilemek isteyen vatandaşlar Alo 199 çağrı merkezi aracılığı ile yeni kimlik başvurusu işlemi için randevu alabilmektedirler.

Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadar? Kayıp kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Başvuru için alınan randevunun tarih ve saatinden önce yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Yapılacak başvuru sırasında teslim edilmesi gereken evrakların hazır bulundurulması gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu sırasında teslim edilmesi gereken belgeler ve yapılacak işlemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Genel müdürlüklerden şahsen, internet sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi aracığı ile randevu almak
  • Alınan randevunun günü ve saatinde randevu verilen genel müdürlükte hazır bulunmak
  • Başvuru sırasında teslim edilecek olan belgeleri hazır bulundurmak

Kimlik yenileme başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik yenileme ücreti 2023 yılı için 83 TL olarak belirlenmiştir. Kayıp kimlik yenileme ücreti ise 166 TL’dir. Ödemeler anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine elden ya da internet aracılığı ile yapılabilmektedir. Kimlik yenileme başvurusu için gerekli belgeler:

  • Eski kimlik belgesi (Kayıp kimlik söz konusu ise kimlik yerine geçecek olan ehliyet, pasaport ve benzeri başka bir belge)
  • Kimlik yenileme ücretinin ödendiğini kanıtlayacak olan makbuz ya da dekont

İç İşleri Bakanlığının resmî internet sitesinde de güncel olarak yer alan anlaşmalı bankalar şu şekildedir:

  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Halk Bankası
  • İş Bankası
Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme son tarih ne zaman?

Kimlik yenileme randevu numarası nedir?

Yeni tip kimlik başvurusu yapmadan önce en yakın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinden randevu alınmalıdır. Alınan randevunun tarihinde ve saatinde tüm gerekli belgeler ile şubede bulunulması önemlidir. Randevunun alındığı tarih ve saatte genel müdürlükte bulunulamayacaksa randevu saatinden en az yarım saat önce alınan randevu iptal edilmelidir. En yakın genel müdürlüklerden şahsen başvuru yapılarak alınabilen randevu internet üzerinden de alınabilmektedir.

e-Devlet üzerinden randevu alınabildiği gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait çağrı merkezi olan Alo 199 numarasını arayarak da yeni kimlik başvurusu için randevu alabilmek mümkündür.

Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme randevusu nasıl alınır? Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
Anahtar Kelimeler:
kimlik yenileme başvuru kimlik yenileme başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Olaylı Bursaspor - Amedspor maçının faturası açıklandı!

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Hatay'da yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.