Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir? Kimlik yenileme randevusu numarası nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Uygulaması için eski tip kimlik kartlarını yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştirmek isteyenler gerekli koşulları sağladıktan sonra başvuru yapabilmekte ve on beş iş günü içinde yeni kimliklerini teslim alabilmektedirler. Gerekli olduğu beyan edilen belgelerin hazırlanması ve kimlik yenileme ücretinin yatırılmasının ardından başvuru yapılabilmektedir. Ancak başvuru yapmadan önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir.

Telefon ile kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Kimlik yenilemek için İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kimlik yenileme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için herhangi bir Nüfus ve Vatandaşları İşleri Genel Müdürlüğüne gidilebilmektedir. Ancak başvuru yapmadan önce kurumdan randevu alınması gereklidir.

Randevular internet üzerinden, şahsen ya da telefon ile alınabilmektedir. İnternet üzerinden e devlet uygulaması ya da internet sitesinden randevu almak mümkündür. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesi aracılığı ile de randevu alınabilmektedir. İş İşleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet vere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan çağrı merkezi aranarak da randevu alınabilmektedir. Kimlik yenilemek isteyen vatandaşlar Alo 199 çağrı merkezi aracılığı ile yeni kimlik başvurusu işlemi için randevu alabilmektedirler.

Başvuru için alınan randevunun tarih ve saatinden önce yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Yapılacak başvuru sırasında teslim edilmesi gereken evrakların hazır bulundurulması gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu sırasında teslim edilmesi gereken belgeler ve yapılacak işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Genel müdürlüklerden şahsen, internet sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi aracığı ile randevu almak

Alınan randevunun günü ve saatinde randevu verilen genel müdürlükte hazır bulunmak

Başvuru sırasında teslim edilecek olan belgeleri hazır bulundurmak

Kimlik yenileme başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik yenileme ücreti 2023 yılı için 83 TL olarak belirlenmiştir. Kayıp kimlik yenileme ücreti ise 166 TL’dir. Ödemeler anlaşmalı bankalara ya da PTT şubelerine elden ya da internet aracılığı ile yapılabilmektedir. Kimlik yenileme başvurusu için gerekli belgeler:

Eski kimlik belgesi (Kayıp kimlik söz konusu ise kimlik yerine geçecek olan ehliyet, pasaport ve benzeri başka bir belge)

Kimlik yenileme ücretinin ödendiğini kanıtlayacak olan makbuz ya da dekont

İç İşleri Bakanlığının resmî internet sitesinde de güncel olarak yer alan anlaşmalı bankalar şu şekildedir:

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halk Bankası

İş Bankası

Kimlik yenileme randevu numarası nedir?

Yeni tip kimlik başvurusu yapmadan önce en yakın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinden randevu alınmalıdır. Alınan randevunun tarihinde ve saatinde tüm gerekli belgeler ile şubede bulunulması önemlidir. Randevunun alındığı tarih ve saatte genel müdürlükte bulunulamayacaksa randevu saatinden en az yarım saat önce alınan randevu iptal edilmelidir. En yakın genel müdürlüklerden şahsen başvuru yapılarak alınabilen randevu internet üzerinden de alınabilmektedir.

e-Devlet üzerinden randevu alınabildiği gibi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait çağrı merkezi olan Alo 199 numarasını arayarak da yeni kimlik başvurusu için randevu alabilmek mümkündür.