Kimlik yenileme kaç gün sürer? Kaybolan kimlik kaç günde çıkar?

Eski kimlikler yerini yeni çipli kimliğe bırakıyor. Bu sayede birçok işlem dijital ortamda rahatlıkla yapılabilir hale geliyor. Yeni kimliğe sahip olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alarak işlemlerini yapabiliyor. Kimlik kartı çıkarma işlemleri başvuru süreci ile birlikte tamamlandıktan sonra yeni kimlikler, ortalama 1 hafta içinde kişiye ulaşıyor.

Kimlik yenileme kaç gün sürer?

İstenen evrakları ve yeni kimlik çıkarma bedeli makbuz ya da dekontunu randevu sırasında hazır şekilde yanınızda götürmeniz gerekiyor. Tüm bu işlemleri tamamladıktan ve randevu saatinizde görevli memurun talimatlarına uyduktan sonra yaklaşık 7 ila 10 gün içinde yeni kimliğinize kavuşabilirsiniz.

Kimlik yenileme ne kadar sürer?

Kimlik yenileme süreci randevu alınması ile başlar. Randevunuza sizden istenen eski kimlik belgeniz, pasaportunuz ya da sürücü belgeniz, 1 adet biyometrik fotoğraf ve yeni kimlik bedelini ödediğinize dair makbuz ya da dekontla gitmeniz gerekir.

Tüm belgeleri randevu saatinizde görevli memura teslim ettikten sonra yeni kimliğinizin çıkarılma süreci başlar. Evraklarınızda bir eksik yoksa, görevli memurun parmak izi talimatlarını tamamladıysanız ve adres bilgileriniz de doğruysa ortalama 1 hafta içinde yeni kimliğiniz size ulaştırılır.

Yeni kimlik kartı kaç günde gelir?

Yeni kimlik kartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru işlemlerini tamamlamasından sonra belirttiği adrese PTT kargo tarafından teslim edilir. Yaklaşık teslim süresi 7 ile 10 gün arasındadır.

Yeni kimlik kartları Ankara'da hazırlanır. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar yeni kimlik kartlarını biraz daha erken teslim alma şansına sahip olabilir.

15 yaşını tamamlayan tüm vatandaşların başvuruları şahsen yapması gerekir. Yeni kimlik kartı kişinin kendisine teslim edilebileceği gibi kendisinin belirlediği bir başka kişiye de teslim edilebilir.

Yeni kimlik takip sorgulama işlemlerini ALO 199 Çağrı Merkezinden yapabilirsiniz. Bunun dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web sayfası üzerinden ya da e-Devlet uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Yeni kimlik en hızlı şekilde nasıl alınır?

Yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar öncelikle randevu almalıdır. Randevu saatinde kendisinden istenen evraklarla işlemlerini başlattığında ortalama 1 hafta içinde yeni kimliğine sahip olabilir. Kimlik alma işlemlerinde gecikme yaşamamak için tüm evraklarınız eksiksiz olmalı ve teslimat adresiniz doğru olmalıdır.

Kaybolan kimlik kaç günde çıkar?

Kaybolan kimlik işlemlerinde adım adım hareket etmek gerekir. Öncelikle kayıp kimlik bildirimi yapılması gerekir. Kayıp bildirimi yaptıktan sonra yeni kimlik çıkarma işlemleri için randevu almanız gerekir. Randevunuza sizden istenen evrakları eksiksiz olarak götürmeniz gerekir. Ayrıca kayıp kimlik bedelini ödediğinizi gösteren makbuz ya da dekont da yanınızda olmalıdır. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra yeni kimliğiniz ortalama 1 hafta içinde belirttiğiniz adrese ulaştırılacaktır.



