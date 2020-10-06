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Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.10.2020 09:17 | Son Güncelleme

Makyaj malzemeleri özellikle tester ürünler göz sağlığımız için tehlike saçıyor. Bakteri yuvası olan tester ürünleri kullanayım derken gözünüzden olmayın.

Kimse dikkat etmiyor! Gözünüzden olmak istemiyorsanız bunları yapmayın

Kadınlar arasında sıklıkla yapılan hatalardan biri, birbirlerinin makyaj malzemelerini kullanmaktır. Diş fırçmızı paylaşmadığımız gibi makyaj malzemelerimizi de asla başkalarıyla paylaşmamalıyız. Özellikle bakteri yuvası olan tester ürünler yüzünden gözünüzden olabilirsiniz. Göz sağlığı için bu ürünlerden uzak durmalıyız.

Güzel görünmek için yüzümüze ve gözümüze en çok yakışan rimel ve farı bulayım derken göz sağlığımızı fark etmeden büyük riske atıyoruz. Onlarca kişinin kullandığı test ürünler üzerinde biriken bakteriler mikrop saçıyor. Tester ürünlerin kullanımı gözde çeşitli hastalıklar oluşturabiliyor.

Göz sağlığını korumak için doğru ürün kullanımı büyük önem taşıyor. Peki, bu ürünler ne kadar sağlıklı? Ürünleri seçerken doğru tercihlerde bulunuyor muyuz? Ürünlerin içeriklerine dikkat ediyor muyuz? Aldığımız ürünü doğru bir şekilde kullanıyor muyuz? Yanlış ürünün gözümüze verebileceği zararları biliyor muyuz veya ürünü yanlış uyguladığımızda gözümüzde gelişebilecek rahatsızlıklardan haberdar mıyız?

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Cildimizdeki en hassas bölgelerden biri olan göz ve göz çevresi için kullanılan tüm ürünlerin göze kaçma ihtimali yüzünden güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilmeli. Pek çok göz kozmetiğinin üzerinde hipoalerjenik, göz doktoru onaylı, dermatolojist onaylı gibi ifadeler yer alır. Ürün seçerken sadece bu ifadeleri dikkate almak yerine, güvenilirliği ile tanınan ve gerekli klinik çalışmaları yürüttüğü bilinen ürünü tercih etmeliyiz. Unutmamamız gereken bir nokta da; ‘Bitkisel kozmetik ürünü’ diye bir şey olmadığıdır. Kozmetik ürünler çok sayıda bileşenden meydana gelir ve bu bileşenler, işlenmiş kimyasallardır. Her bir bileşenin ayrı bir alerji ve kanserojen riski mevcuttur. Bu nedenle içinde 10’dan fazla bileşen içeren ürünleri tercih etmemeliyiz.

SUYA DAYANIKLI ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEYİN

Bakteriler için sıvı ürünler mükemmel çoğalma yeridir. Sıvı ürünlerde enfeksiyon oluşturma riski olduğundan toz farları tercih etmeliyiz. Beklenmedik bir alerjik reaksiyon geliştiğinde kolayca temizlenebilmesi ve da az kimyasal bileşen içermesi nedeni ile suya dayanıklı değil suyla çıkan ürünleri tercih etmeliyiz. Göz farlarının parlak tonlarının mat tonlara göre daha alerjen olması nedeni ile mavi-mor-yeşil renkteki farların toprak-krem tonlarına göre daha alerji yapıcı etkisinin olduğunu aklımızda tutmalıyız.

YANLIŞ KULLANIM ARPACIK OLUŞUMUNA NEDEN OLUR

Kirpik diplerini, yani göz sınırlarını belirgin hale getirmek için eyeliner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın olan iç değil, dış kısmına sürün. Çünkü kirpiklerin göze yakın olan iç kenar kısmında gözyaşına katkıda bulunan Meibomian yağ bezleri vardır. Bu bezlerin kanal ağızları makyaj yapılırken tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşir, daha çabuk buharlaşır ve göz kuruluğu meydana gelebilir. Bu durumda gözlerde batma, yanma, kızarma ve hassasiyet gibi şikayetler gelişebilir. Yine bu yağ bezlerinin kozmetik ürünlerle ağzının tıkanması sonucu göz kapağında arpacık veya şalazyon oluşabilir.

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Maskarayı kirpik diplerinize kadar getirmeden sürün. Rimel, kalem, far gibi göz makyaj ürünlerini uygularken, uygulama yönü gözden dışarı (uzağa) doğru olsun. Böylece kozmetik ürünlerin gözümüze kaçma ihtimali azalacağı gibi uygulama için kullandığınız fırça, kalem gibi araçların gözünüze batma riski de azalacaktır.

RİMEL SÜRERKEN KORNEANIZI ÇİZMEYİN

Rimel fırçasını yanlışlıkla gözünüze değdirdiğiniz olmuştur. Bu kaza gözümüzün korneasında (renkli kısmın önündeki saydam tabaka) bir çiziğe yol açabilir. Bu çizik çoğunlukla 24 saat içinde hiçbir kalıcı iz bırakmadan iyileşir ama nadiren ciddi kornea enfeksiyonlarına da yol açabilir. Gözünüze batan bir ürün olursa önce bol suyla yıkayın, gözde rahatsızlık devam ederse göz hekiminize başvurun.

Kontakt lens kullananlar makyaj yaptıktan sonra değil, makyaj yapmadan önce lenslerini takmalı. Eğer önce makyaj yapar, ardından lens takmayı denerseniz, lens veya parmağınızın sürtünmesi nedeniyle makyaj malzemeleri lens yüzeyine yapışabilir, görüş kaliteniz azalabilir, kontakt lens ile gözümüz arasına sıkışan makyaj partikülleri daha fazla tahriş ve alerjiye neden olabilir.

MAKYAJI TEMİZLEMEDEN UYUMAK BÜYÜK HATA

Gözlerimiz uyku esnasında kendisini yeniler ve bir sonraki güne hazır hale gelir. Gözyaşı bezleri de gözün nemli kalmasını sağlar ve ertesi güne ferah başlamamız için çalışır. Uyku sırasında gözde kalan makyaj malzemesi, bu yenileme sürecine şüphesiz engel olacaktır. Uyku esnasında farkında olmadan ovalama gibi nedenlerle gözümüzün içine daha fazla miktarda makyaj partikülü kaçabilir. Bu nedenle uygun temizleme malzemeleri ile makyajın uyku öncesinde etkin bir şekilde temizlenmesi çok çok önemlidir.

GÖZ ENFEKSİYONU BAŞLADIYSA NE YAPILMALI?

Gözünüzde bir enfeksiyon başladığında, iyileşene veya göz hekiminiz onaylayana kadar makyaja ara verilmelidir. Enfeksiyon varlığında makyaja devam etmek, bakterileri gözünüze tekrar tekrar bulaştırmak demektir. Bu durum tedavi sürecinizi uzatabilir. Enfeksiyon varken kullanmış olduğunuz ürün varsa, bu ürünü bir daha kullanmamak en doğrusu olacaktır.


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