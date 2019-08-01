Kimse inanmadı, o 3 yılda öyle bir işe imza attı ki... Değeri 80 bin euro!

Gümüşhane merkez Karaer Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Dener, evinin 20 metrekarelik bodrum katını atölyeye dönüştürerek boş zamanlarında iş makinesi yapmak için çalışmalara başladı.Kısa bir süre sonra küçük bahçe işlerinde ihtiyaç duyduğu ekskavatörü kendi yapmaya karar veren Dener, fırsat buldukça bu iş makinesine ait parça topladı.

Motor dışındaki tüm parçaları kendisi topladı

İş çıkışı, hafta sonu ve boş zamanlarında kendisini adeta bodrumdaki atölyeye kapatan Dener, iş makinesinin motoru hariç tüm parçalarını kendisi topladı, bir kısmını da kendisi üretti.

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin lirayı bulan iş makinesini 3 yıllık çalışma sonucu 30 bin liraya mal eden Dener, soyadından esinlenerek isim verdiği ekskavatörü geliştirmek için destek bekliyor.

Dener, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır kapı pencere sektöründe PVC ustası olarak çalıştığını söyledi.

Küçük yaşlardan bu yana elektrik, motor, makine gibi işlere ilgi duyduğunu anlatan Dener, ekskavatör dışında yayık ve pratik işlerde kullanmak için çeşitli küçük makineler yaptığını belirtti.

İKİ TAVAN ARASINDAKİ 20 METREKARELİK ALANDA ÜRETİM Yaklaşık 3 yıl önce gördüğü mini ekskavatörün benzerini üretmek için harekete geçtiğini ifade eden Dener, "Küçük, minyatür bir makine görmüştüm. Bunu yaparım dedim. Yapmaya başladım. Bu makineye sadece 2,5 kamyonet motoru aldım. Şasi vesaire her şeyini kendim hazırladım ve yaptım. Yürür aksamı dahil motor hariç her şeyini ben yaptım. Zaman zaman Trabzon'dan da önemli parçaları bularak toparladım. Yaklaşık 3 yılda tamamladım. Kendi evimizin bodrum katında çalışmalarımız biraz kısıtlıydı. İki tavan arasında zorluklarla 20 metrekarelik bir alanda ekskavatör yaptım." dedi.

Dener, projeye başlarken yüksekliğini ve çıkışını hesapladığını, üretimin ardından bodrumun duvarını yıkarak ekskavatörü dışarı çıkardığını ve bu yöntemle de gücünü test etmiş olduğunu dile getirdi.

Makinesini geliştirmek ve daha ucuza mal etmek için desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan Dener, "Destek olursa projelendirebiliriz. Desteklenirsek seri üretim yapıp ülkemize kazandırabiliriz. Maddi imkansızlıklardan dolayı ufak tefek ihtiyaçları da olabilir. Geliştirebiliriz." diye konuştu.

Dener, ekskavatörüne soy isminden esinlenerek "DNR Mak" ismini verdiğini söyledi.

Ekskavatörü yaklaşık 30 bin liraya mal ettiğini anlatan Dener, "Bu makineler genelde yurt dışından geliyor ve 200 bin lira civarında satılıyor. Yurt dışından büyük maliyetle gelen bir makineyi biz burada kendimizce ucuza mal ettik. Komşumun iş makinesi var, 70-80 bin avrodan bahsediyor. Bağda bahçede kullanabileceğimiz bir ürünü ucuza mal etik." ifadelerini kullandı.

Projeye başladığında çevresinden ilginç tepkiler aldığını ve insanlar görmesin diye bodrum katının pencerelerini kapattığını aktaran Dener, "Çevremdeki insanlar ilk başlarda böyle bir makineyi yapabileceğime inanmadılar." diye konuştu.

KENDİSİNE İNANMAYAN KOMŞUSUNDAN TAKIM ELBİSE KAZANDI Komşusu Lokman Cebe de Dener'in yetenekli olduğunu, bu nedenle de bu makineyi yapacağına inandığını söyledi.

Oğlunun ekskavatör operatörü olduğunu ve Dener'in böyle bir iş makinesini yapacağına inanmadığını belirten Cebe, "Oğlum Ali Cebe inanmadı ama ben onun bunu yapacağına inandım. Ali benim oğlum ama sürekli bize muhalefet oldu. O muhalefet oldukça ben destek oldum. Sonunda biz kazandık. Ali, Fatih'e ekskavatörü yaparsa bir takım elbise alacağına söz verdi. Benim oğlum sözünde durup takım elbiseyi alacaktır" dedi.