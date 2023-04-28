Kimse inanmıyor ama o bir taksi şoförü! “Müşterilerim her zaman bana şaşkınlıkla bakıyor”

Gerçek bir Barbie bebeğe benzemek için sayısızı estetik operasyona geçiren Nannette Hammond Loschiav isimli kadın şimdilerde “Dünyanın en seksi taksi şoförü” olarak anılıyor. Milyarder kocasından boşandıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Loschiav geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yaptığını ve hayatından çok memnun olduğunu belirtti.

“BENİ GÖRDÜKLERİNDE İNANAMIYORLAR”

Eşinden boşanma sürecinde maddi olarak zor bir durumda kaldığını ifade eden Loschiav, “Eskiden çok fazla arabam vardı ve canım sıkıldıkça onları değiştirme hakkına sahiptim. Boşandıktan sonra eski eşim hepsini benden aldı. Müstehcen pozlarımı satarak kendime bir araba aldım ve taksi şoförü olarak çalışmaya başladım. Arabaya binen müşterilerim beni gördüklerinde inanamıyorlar. Sürekli olarak güzelliğime dair yorumlar almak hoşuma gidiyor” dedi.

17 yıllık evliliği boyunca tek bir fatura dahi ödemediğini ve maddi olarak her zaman sonsuz imkana sahip olduğunu dile getiren Loschiav, “Lüks bir hayatın içinden çıkmak beni birden kötü hissettirdi. Ancak kendi ayaklarımın üzerinde durmayı başardım. Para için mutsuz bir evliliğe daha fazla tahammül edemezdim” diye konuştu.