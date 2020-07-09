Kimse makyaj yaptığınıza inanmayacak! Ünlü oyuncu da bu tekniği kullanıyor...

Doğal makyaj trendi uzun zamandır hayatımızda. İşte doğal ve yokmuş gibi görünen bir makyaj için bilmeniz gereken taktikler...

ÖNCELİKLE TENİNİZİ MAKYAJA HAZIRLAYIN

Doğal görünen bir ten makyajı için cildinizi iyice nemlendirmiş olmanız çok önemli. Çünkü eğer cildiniz iyi nemlenmezse sürdüğünüz fondöten teninize oturmaz, bu da doğal olmayan ve çamur gibi dağılmış bir görünüm oluşmasına neden olur.

TENİNİZE UYGUN BİR FONDÖTEN SEÇİN

Seçtiğiniz fondötenin cilt renginizle birebir bütünlük oluşturması, makyajınızın teninizde kusursuz görünmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra seçtiğiniz fondöten cilt yapınızla da uyumlu olmak durumunda. Örneğin kuru cilt yapısına sahipseniz ve seçtiğiniz fondöten karma/yağlı cilt tipleri için daha uygun bir fondöten ise, bir süre sonra sürdüğünüz fondöten cildinizde dağılacak ve yağlı bir his bırakacaktır. Yani, "yokmuş gibi" doğal görünen bir makyajın en önemli adımlarından birinin cilt tonunuza uygun renklerde bir fondöten seçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, teninize uygun tonlarda fondöten seçimi nasıl yapılır? Eğer fondöteni boynunuza uyguladığınızda yüzünüzle boynunuz arasında renk farkı olmuyorsa seçtiğiniz fondöten cilt renginize uygun demektir. Fondöteni teninize ellerinizle değil, bir makyaj süngerini nemlendirerek ve tampon hareketlerle uygulamaya özen gösterin.