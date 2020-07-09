Kimse makyaj yaptığınıza inanmayacak! Ünlü oyuncu da bu tekniği kullanıyor...

Doğal makyaj trendi uzun zamandır hayatımızda. İşte doğal ve yokmuş gibi görünen bir makyaj için bilmeniz gereken taktikler...
Doğal görünen bir ten makyajı için cildinizi iyice nemlendirmiş olmanız çok önemli. Çünkü eğer cildiniz iyi nemlenmezse sürdüğünüz fondöten teninize oturmaz, bu da doğal olmayan ve çamur gibi dağılmış bir görünüm oluşmasına neden olur.
Seçtiğiniz fondötenin cilt renginizle birebir bütünlük oluşturması, makyajınızın teninizde kusursuz görünmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra seçtiğiniz fondöten cilt yapınızla da uyumlu olmak durumunda. Örneğin kuru cilt yapısına sahipseniz ve seçtiğiniz fondöten karma/yağlı cilt tipleri için daha uygun bir fondöten ise, bir süre sonra sürdüğünüz fondöten cildinizde dağılacak ve yağlı bir his bırakacaktır. Yani, "yokmuş gibi" doğal görünen bir makyajın en önemli adımlarından birinin cilt tonunuza uygun renklerde bir fondöten seçmek olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, teninize uygun tonlarda fondöten seçimi nasıl yapılır? Eğer fondöteni boynunuza uyguladığınızda yüzünüzle boynunuz arasında renk farkı olmuyorsa seçtiğiniz fondöten cilt renginize uygun demektir. Fondöteni teninize ellerinizle değil, bir makyaj süngerini nemlendirerek ve tampon hareketlerle uygulamaya özen gösterin.
Doğal görünümlü bir makyaj için mat bitişli ten ürünleri yerine seçiminizi mat değil, ışıltılı ten ürünlerinden yana kullanmalısınız. Aman ha, böyle dedik diye sakın ipin ucunu kaçırıp disko topu gibi görünmeyin!
Sağlıklı bir görünümün en önemli noktalarından biri de göz altı morluklarınızı kapatmak. Yine ten renginize uygun renklerdeki kapatıcınızı, göz altınıza ters üçgen şeklinde sürerek tampon hareketlerle uygulayın. Kapatıcıyı yanaklarına doğru indirmek yerine sadece göz altı halkalarının olduğu noktalara uygulamalısınız.
Doğal görünümlü bir makyaj için far rengi seçerken tercihinizi doğal renklerden yana kullanabilirsiniz. Işıltılı yapıda açık kahve ve ten rengi tonları, göz makyajının daha doğal görünmesine yardımcı olacaktır.
Kirpiklerine hacim verirken son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Doğal bir görünüm için kirpik yapınıza uygun bir maskara seçimi yaparak maskaranızı yalnızca bir kat uygulamalısınız.
Seçtiğiniz açık renkli bir allık ile makyajınıza renk katabilirsiniz. Fakat allığı sadece yanaklarınızın tam ortasına sürmelisiniz.
Yokmuş gibi görünen bir makyaj için seçtiğiniz dudak ürünlerinin de doğal görünmesi önemli. Bunun için mat rujlar yerine ıslak bitişli parlatıcılar tercih edebilirsiniz.
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