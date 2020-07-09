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Kimse makyaj yaptığınıza inanmayacak! Ünlü oyuncu da bu tekniği kullanıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın güzel görünmek ister. Çeşitli makyaj hileleri ile yüzünüzde kusur olarak gördüğünüz yerlerin daha az görünmesini sağlayabilirsiniz. Makyaj yapıp doğal yapıda, yüzünüzde hiç makyaj yokmuş gibi bir görünüm elde edebilirsiniz. Doğal görünümlü makyaj için bilmeniz gereken ipuçlarını öğrenmek ister misiniz?

Kimse makyaj yaptığınıza inanmayacak! Ünlü oyuncu da bu tekniği kullanıyor...

Doğal makyaj trendi uzun zamandır hayatımızda. İşte doğal ve yokmuş gibi görünen bir makyaj için bilmeniz gereken taktikler...

ÖNCELİKLE TENİNİZİ MAKYAJA HAZIRLAYIN

Doğal görünen bir ten makyajı için cildinizi iyice nemlendirmiş olmanız çok önemli. Çünkü eğer cildiniz iyi nemlenmezse sürdüğünüz fondöten teninize oturmaz, bu da doğal olmayan ve çamur gibi dağılmış bir görünüm oluşmasına neden olur.

TENİNİZE UYGUN BİR FONDÖTEN SEÇİN

Seçtiğiniz fondötenin cilt renginizle birebir bütünlük oluşturması, makyajınızın teninizde kusursuz görünmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra seçtiğiniz fondöten cilt yapınızla da uyumlu olmak durumunda. Örneğin kuru cilt yapısına sahipseniz ve seçtiğiniz fondöten karma/yağlı cilt tipleri için daha uygun bir fondöten ise, bir süre sonra sürdüğünüz fondöten cildinizde dağılacak ve yağlı bir his bırakacaktır. Yani, "yokmuş gibi" doğal görünen bir makyajın en önemli adımlarından birinin cilt tonunuza uygun renklerde bir fondöten seçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, teninize uygun tonlarda fondöten seçimi nasıl yapılır? Eğer fondöteni boynunuza uyguladığınızda yüzünüzle boynunuz arasında renk farkı olmuyorsa seçtiğiniz fondöten cilt renginize uygun demektir. Fondöteni teninize ellerinizle değil, bir makyaj süngerini nemlendirerek ve tampon hareketlerle uygulamaya özen gösterin.

DOĞAL GÖRÜNÜM İÇİN IŞILTILI ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Doğal görünümlü bir makyaj için mat bitişli ten ürünleri yerine seçiminizi mat değil, ışıltılı ten ürünlerinden yana kullanmalısınız. Aman ha, böyle dedik diye sakın ipin ucunu kaçırıp disko topu gibi görünmeyin!

GÖZ ALTI HALKALARINIZI KAPATIN

Sağlıklı bir görünümün en önemli noktalarından biri de göz altı morluklarınızı kapatmak. Yine ten renginize uygun renklerdeki kapatıcınızı, göz altınıza ters üçgen şeklinde sürerek tampon hareketlerle uygulayın. Kapatıcıyı yanaklarına doğru indirmek yerine sadece göz altı halkalarının olduğu noktalara uygulamalısınız.

ABARTISIZ BİR GÖZ MAKYAJI YAPIN

Doğal görünümlü bir makyaj için far rengi seçerken tercihinizi doğal renklerden yana kullanabilirsiniz. Işıltılı yapıda açık kahve ve ten rengi tonları, göz makyajının daha doğal görünmesine yardımcı olacaktır.

ARŞA KALKMIŞ KİRPİKLER

Kirpiklerine hacim verirken son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Doğal bir görünüm için kirpik yapınıza uygun bir maskara seçimi yaparak maskaranızı yalnızca bir kat uygulamalısınız.

MAKYAJINIZA RENK KATIN

Seçtiğiniz açık renkli bir allık ile makyajınıza renk katabilirsiniz. Fakat allığı sadece yanaklarınızın tam ortasına sürmelisiniz.

PARLAYAN DUDAKLAR

Yokmuş gibi görünen bir makyaj için seçtiğiniz dudak ürünlerinin de doğal görünmesi önemli. Bunun için mat rujlar yerine ıslak bitişli parlatıcılar tercih edebilirsiniz.

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