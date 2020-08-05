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Kimse önemsemiyor ama bu belirtiler demir eksikliğine işaret edebilir! Uzmanlar uyardı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Demir eksikliği, dünya genelinde beslenmeye bağlı en sık görülen sağlık problemlerden biridir. Halk arasında kansızlık olarak da bilinen demir eksikliği, çok yaygın görülse de kolay ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavi edilmediği durumlarda geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki demir eksikliği neden görülür? Belirtisi nedir?

Kimse önemsemiyor ama bu belirtiler demir eksikliğine işaret edebilir! Uzmanlar uyardı...

Demir, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin en önemli yapı taşlarından biridir. Demir minerali, kanda normal değerlerin altında bulunuyorsa demir eksikliği ortaya çıkar. Vücut tarafından üretilemediği için beslenme yoluyla alınması gereken bir mineraldir. Vücutta demir mineralinin eksikliği, sinir sistemi problemleri başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açabilir. Bu sebeple demir eksikliği vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN SEBEBİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğinin en önemli sebebi kan kaybı ve düzensiz beslenmedir. Bu sebeple kadınlarda erkeklere oranla demir eksikliği görülme oranı yüksektir. Kadınlarda gebelik, emzirme ve yoğun geçen menstruasyon dönemlerinde sıklıkla demir eksikliği görülür. Aynı zamanda kaza sonucu yoğun kan kaybının yaşanması, hemoroit, mide ülseri ve yetersiz beslenme demir eksikliğine neden olur. Bu yaygın görülen sebeplere ek olarak;

  • Demir mineralinin emilimini bozan ilaçların uzun süreli kullanımı,

  • Mide ve bağırsak hastalıkları,

  • Fazla miktarda kafein tüketilmesi gibi faktörler de demir eksikliğine neden olabilir.

    • Demir eksikliğinin en belirgin ve önemli sonucu kansızlığa (anemi) sebep olmasıdır. Vücudunuz yeterli miktarda demir mineraline sahip değilse, kan hücrelerinde oksijen taşıyan hemoglobin miktarı azalır. Bu durum demir eksikliğine bağlı anemiye yol açar. Kansızlığa bağlı olarak yorgunluk, baş dönmesi, üşüme ve halsizlik görülebilir. Demir eksikliği tedavisinde geç kalınırsa; depresyon, odaklanma problemi, dilde şişme, kronik baş ağrısı gibi bulgular da bu belirtilere eklenebilir. Demir eksikliğinin en sık görülen diğer belirtileri şunlardır;

    • Saç dökülmesi,

    • Tırnakların çabuk kırılması,

    • Kas ağrıları,

    • Ciltte kuruma ve çatlama

    • Cilt renginde sararma,

    • Uyku sorunu,

    • Çarpıntı.

    DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

    Demir eksikliği kan testi aracılığıyla tespit edilebilir. Tedavi edilmediği durumlarda; kalp hastalıkları, huzursuz bacak sendromu, çocuklarda gelişim geriliği ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi hayati önemde sağlık sorunlarına yol açabilir.

    İlaç tedavisinden önce beslenme alışkanlıklarında yapılacak ufak değişiklikler önerilir. Üzüm, erik ve dut gibi kuru meyveler, kırmızı et, nohut ve mercimek gibi kuru baklagiller, pekmez, yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine iyi gelen besinler arasındadır.

    Demir değerleriniz düzenli beslenmenize rağmen yükselmiyorsa ilaç tedavisi gerekebilir. Tedavi sadece demir eksikliğini gidermeyi değil, aynı zamanda demir depolarını doldurmayı da amaçlar. Bu sebeple demir eksikliği uzun dönemli ve düzenli bir tedavi sürecini gerektirir. Demir eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra düzenli beslenmeye devam etmek tedavide başarı şansını artırır.

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