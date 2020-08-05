Kimse önemsemiyor ama bu belirtiler demir eksikliğine işaret edebilir! Uzmanlar uyardı...

Demir, akciğerlerden dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin en önemli yapı taşlarından biridir. Demir minerali, kanda normal değerlerin altında bulunuyorsa demir eksikliği ortaya çıkar. Vücut tarafından üretilemediği için beslenme yoluyla alınması gereken bir mineraldir. Vücutta demir mineralinin eksikliği, sinir sistemi problemleri başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açabilir. Bu sebeple demir eksikliği vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN SEBEBİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğinin en önemli sebebi kan kaybı ve düzensiz beslenmedir. Bu sebeple kadınlarda erkeklere oranla demir eksikliği görülme oranı yüksektir. Kadınlarda gebelik, emzirme ve yoğun geçen menstruasyon dönemlerinde sıklıkla demir eksikliği görülür. Aynı zamanda kaza sonucu yoğun kan kaybının yaşanması, hemoroit, mide ülseri ve yetersiz beslenme demir eksikliğine neden olur. Bu yaygın görülen sebeplere ek olarak;