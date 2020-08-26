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Kimse uslanmıyor! Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 07:40 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde kına gecesine katılan vatandaşlar Covid-19'a davetiye çıkardı. Vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu.

Kimse uslanmıyor! Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular

Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artarken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve kuralların hiçe sayıldığı görüntüler korkutuyor.

Bu kez görüntülerin adresi Başkent Ankara. Kentin Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi’nde düzenlenen kına gecesine katılan vatandaşlar, pes dedirtti.

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KURALLAR HİÇE SAYILDI

Kına gecesinde korona virüse yakalanmamak için olmazsa olmaz kurallardan olan maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak, kol kola halay çekti. Bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.

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